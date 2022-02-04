Ёрос больницаосын волонтёръёслэсь юрттэтсэс возьмало
Related Articles
Соослы кулэ пыронын температура мертасьёс, регистратураын ужасьёс, вакцинация сярысь иворез огъя реестре пыртӥсьёс.
«Огъя Россия» партилэн «МедПоддЕРжка» проектэз улсын Пичи Пурга ёрос больницалы юрттыны потӥзы Ёросысь Егитъёслэн парлментсылэн ёзчиосыз. Соос висъяло таза но висись лыктӥсьёсты, температуразэс мертало, вакцинация сярысь иворез огъя реестре пырто.
— Мон ачим волонтёръёсты люканы ӧдъяй, — вераз Егитъёслэн парламентсылэн председателез Кристина Безенцева, — милям волонтёръёсмы – ужась егитъёс, Егитъёслэн парламентсылэн ёзчиосыз. Врачъёсмы юрттэт кулэ шуыса тодэмзы бере, соос соку ик ужаны потӥзы.
Ёросысь больницалэн валтӥсь врачезлэн верамезъя, Пичи Пурга ёросын гинэ али 800 волонтёръёс ужа.
Врачъёслы юрттыны мылкыд карисьёс быгато «МедПоддЕРжки» акция борды итӥськыны 8 (3412) 725 385 номеръя жингыртыса, нош «МыВместе» акция итӥськон понна (3412)314-413 (доб. 504, 503) номеръя жингыртоно.