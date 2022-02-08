Яратоно уже — бадӟым шудэ

«Советской Удмуртия» газетын корректорын 22 ар ужаз Анна Сергеевна Пулькина. Газетмылэн вордскем нуналыз азьын ветеранмы со вакытэ ужамзэс тодэ вае.

Азьвыл корректоръёс уйёсы но ужаллязы.

Удмурт газетын ужасьёс доры туж дӥсьтытэк, возьдаськыса нырысьсэ пыри вал.

— Ӟечбуресь, — шуисько.

— Умоесь, умоесь, — лякыт мылкыдын пумитам вазиз бадӟым но кузь ӝӧк сьӧрын пукись воргорон (бӧрысь тодӥ, со редакторлэн воштӥсез Семён Васильевич Шкляев вылэм). — Мар муген бен дорамы лыктӥды?

— Дышетсконме йылпумъяй ни, газетады ужаны университетысь направление сётӥзы, — ӝӧк дораз мыныса, дипломме но мукет документъ­ёсме возьматӥсько.

Ӵуказеяз веразы ни, журналистъёсмы, пе, тырмыт, соглаш луид ке, корректоре кутомы. Газетын ужаны мон пумит ӧй луы. Мукет нуналаз ик уже потӥ. Мынэсьтым арлыдогес корректоръёс Анна Арсентьевна Капитонова но Зоя Николаевна Шмакова монэ котьмалы дышетӥзы. Студент дыръям газетын ужай вал бере, корректорлэн удысэз мыным ӧжытак тодмо ни вал. Ар но ужаса ӧй вутты, мыным ӵектӥзы ревизионной корректор интые пуксьыны. Уждунме ӧжытак будэтӥзы, кыл кутонэ йылӥз. Озьы быдэс газетэз берпуметӥ букваозяз сак лыдӟылӥ, вань янгышъёссэ утчаса.

Журналистъёс туж визьмоесь, етӥзэсь, мыло-кыдоесь­ но ас ужзэс яратӥсесь вал. Ӵем поталлязы командировкаосы, материалъёссэс газетэ дыраз вуттон вылысь куддыр туж дыртыса но гожъяськылӥзы. Соку ини газет ­бамъёсысь янгышъёсты, ӵем пужен кадь, пужноно луылӥз. Цензура но со вакытэ зол вал. Журналистмы Евгений Афонин вералляз пытсэт сьӧры шедьылэмзэ. «Сталинград» кылысь «р» букваез усем но, со 10 арлы пытсэт сьӧры сюрем.

Милям но егит корректоръёс пӧлын котькыӵеез вал: лябъёсыз, кужмоосыз. Одӥг полаз корректормы «Верховной Советлэн президиумез» интые ас тодэмезъя «президиумлэн Верховной Советэз» тупатэм. Ярам коть, сое дыраз «кутӥ». Сотэк милемлы кыкнамылы но зол гинэ сюрысал. Выпускающиймы отпускын дыръя но интыяз мон кыльылӥ. Шутэтскон нуналъёсы журналист но луылӥ — умой ужасьёс сярысь но мукет материалъёс гожъялляй. Соку мон туж умой валай: ­журналистлэн ужез секыт но туж ответственной.

Гожъяськись эшъёсмы пӧр­тэм сямоесь но туж умоесь вал, маскаръяськыны яратылӥзы. Котькуд ужан нунал кутскылӥз планёрка бордысен, редактормы Василий Михайлович Михайлов ас дораз люкалляз. Зол куаразэ ноку ӧз поттылы, ас ужасьёсыныз лякыт вераськылӥз. Вань юанъёслы визьмо, йыре пыӵамон кылъёсын валэктылӥз.

Монэн ӵош кема аръёс ӵоже ужазы журналистъёс: Анна Устинова, Людмила Хрулёва, Евгений Афонин, Владимир Алашеев, Кирилл Ломагин, Николай Долгов, Геннадий Романов, Николай Евсеев, Михаил Абрамов, Геннадий Вахрушев, Николай Стрелков (таиз кыл кутӥсь секретарь вал) но мукетъёсыз.­ Ӵош люкаськыса,­ пӧртэм праздникъёсын ӟеч­кылаллямы ожысь ветеранъёсмес:­ Василий Михайловез, Валентина Ароноваез, Геннадий Вахрушевез, Василий Смирновез но мукетъёссэ. Жаляса верано, куд-ог эшъёсмы улонысь вазь кошкизы: Роман Валишин (лякыт сямо, востэм, трос зулисьтэм, юморез валась писатель вал), Степан Машков, Аркадий Кузнецов, Нина Макарова но мукетъёсыз.

Ӵем дыръя коллективмы юрттӥськылӥз колхозъёслы картошка, кушман бичаны. Уже мыныкумы но бертыкумы котьку шулдыр кырӟаллямы. Крезьгур мытӥсьмы вал Галина Романова, бордаз итӥськылӥзы Степан Машков, Владимир Алашеев но мукетъёсыз.

Ми ужан вакытэ газет поттон уж секытэн сётскылӥз. Киын гожъямъёсты машинистмы бича но текстэз типографие сёто вал, отысен гожъямез выжто гранкаос вылэ, соосты ик лыдӟылӥмы, янгышъёссэ утчамы. Редакция но типография пӧртэм корпусъ­ёсы интыяськемын вал, гранкаосты курьеръёс нуллӥзы, ужез ӝегатонтэм вылысь куд-ог дыръя ми но нуллӥмы. Газетмы ӵем дыръя тросгес бамен потылӥз, уката но партийной съездъёс ортчылон вакытэ. Газетэз дыраз печатлан вылысь быдэс уймес но уж дорын ортчытъямы. Озьы но ужмы кельше вал.

Со дырысен трос аръёс ортчизы, «Советской Удмуртия» луиз «Удмурт дунне», печатлан машинкаосты компьютеръёс воштӥзы. Милям кивоштӥсьёсмы, али газетын ужасьёс, эшшо но визьмоесь, етӥзэсь, чупресэсь. Бадӟым тау кареме потэ туннэ ужасьёслы газетэз утьыны быгатэмзы понна. Азьланяз но газетлэн данэз мед будоз, лыдӟисьёсты медаз быре. Одӥгзэ жалясько, ӵош ужам эшъёсы арысь аре ӧжытгес кылё…

Анна ПУЛЬКИНА