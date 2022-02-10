Шаерысьтымы больницаосын волонтёръёсты витё
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«Огъя Россия» партия «МедПоддЕРжка» проектэз улсын коронавиурсэн нюръяськон понна волонтёръёсты люка.
Соос пӧлы уно калык итӥськиз ни. Кылсярысь, Кун Кенешысь депутат Дмитрий Кузнецов Дэри ёрос больницалы машина висъяз. Али соин эмчиос коркась корка ветло, висисьёслэсь тазалыксэс эскерыса.
— Палэнэ кылеме ӧз поты, — вераз Дмитрий Кузнецов, — машина сяна висъяй маскаосты, куд-ог висисьёслы сиён-юонэн наборъёсты.
«МедПоддЕРжка» проект ужзэ азьланьтэ. Шаерысьтымы больницаослы кулэ пырисьёслэсь температуразэс мертасьёс, регистратураын ужасьёс, врачъёсты вызовъёсы нуллӥсьёс, висисьёс дорозь эмъюм вуттӥсьёс. Волонтёръёс радэ пырыны мылкыд карисьёслы 8 (3412) 725 385 номеръя жингыртоно.
УД