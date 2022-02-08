«Улон монэ ачиз валтэ»

Йӧскалык печатьлэн нуналэзлы луыса лыдӟисьёсмес тодматӥськом шаермылэн уйпалысьтыз эшенымы, Глазовын потӥсь «Иднакар» газетлэн валтӥсь редактореныз, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Глазов карысь но ёросысь ёзэныз кивалтӥсен Елена Пономарёваен.

Е. Пономарёва

— Елена Вениаминовна, вераськонмы газетэ потоз ӵапак Йӧскалык печатьлэн нуналыз азьын. Историез учконо ке, нырысетӥ удмурт газетъёс печатласькиллям уйпал удмуртъёслэн диалектэнызы Вятка (Киров) городын, бӧрысь ини биньгозыез кутӥзы лымшоръёс. Но 1990-тӥ аръёсы уйпал удмуртъёс асьсэ «Иднакар» газетсэс кылдыто на. Малы?

— Элькунамы потӥсь бадӟым «Удмурт дунне» газет сяна, котькуд ёросын асьсэ газетъёссы вань ук, уноез соос но удмурт газет луыса кылдэмын вал, но пумен ӟуч луизы, кытын ке удмурт кылын приложениоссы, бамъёссы кылизы. Уйпал ёросъёсын ӟучомон зол мынӥз.

Глазовысь «Красное знамя» газет бордын азьвыл удмурт кылэ берыктэм газет потӥз. Но 1990-тӥ аръёсы, куке удмурт калыклэн асваланэз ӝутӥськыны кутскиз, удмурт азьветлӥсьёс Ливий Ураков но Надежда Золотарёва нимаз газет кылдытыны малпазы. Озьы кылдӥз «Иднакар». Солэн учредительёсыз луизы Глазов, Яр, Красногорск ёросъёсысь Депутатъёслэн Кенешъёссы но Балезино ёрос муниципал кылдытэт.

Пусйыны кулэ, газетлэн 12 бамез пӧлысь ваньмыз удмурт кылын уг поты, ог 4-5-ез гинэ. Со но, малпасько, туж умой ни.

— Кыӵе ужпумъёс пук­тӥськоды газетты азе? Маин со мукетъёсызлэсь висъяське?

— Алигес лыдӟисьмы жингыртӥз: юн, пе, лыдӟеме потэ Филипп Александровлэсь кылбуръёссэ. Мукетыз лыдӟисьмы редакциямы лыктӥз но шуэ, юн, пе, адӟеме, киям кутылэме потэ удмурт букварез, но нокытысь уг шедьтӥськы… Тӥни озьы удмурт кылзылэсь мӧзмем адямиослы ми анай кылзы доры сюрес выльысь усьтӥськом.

Филипп Александровлэн вор­дӥськем нуналыз 13-тӥ феврале, солэсь кылбуръёссэ одно поттом, мукет лыдӟисьмылы букварь шедьтӥм. Малпасько, анай кылын потӥсь вань изданиос калык доры ивор вуттон сярысь гинэ уг сюлмасько, соос кылэз, культураез узырмыто, калыклы юрттыны тыршо. Но юн ӝож, школаосын удмурт кылъя но литературая урокъёс быро шуыса. Асьмеос ик, анай-атайёс, со урокъёслы пумит луиськом…

Туж умой, Йӧскалык печатьлэн нуналыз табере элькунамы законэн пусъем нунал луэ шуыса. Угось удмурт изданиос быризы ке, Ашальчи Оки, Роман Валишин, Семён Самсонов кадь выль гожъяськисьёс уз ни кылдэ.

Арысь аре секытгес но секытгес луэ гожтӥськонэз радъяны. Удмурт кылэз дышетэм муртьёс, газетэз лыдӟисьёс мӧйымо, улонысь кошко. Егитьёслэн газет лыдӟемзы уг поты, удмурт сямен ум быгатӥське, шуо… Удмурт кылэз тодэм нянь уг куры, улонмес узырмытэ гинэ. Но адямиослэн сое валамзы уг поты, та пумысен туж ӝожомисько.

— Нош асьтэос анай кылдэс яратыны, шӧдыны ку кутскиды? Журналист луон сярысь школаысен ик малпалляды-а?

— Ӧй. Мон вордски Глазов ёросысь Пусошур гуртын, йылпумъяй Урак но Коӵыш гуртъёсысь

школаосты. Ваньмызлэн сямен ик, дышетӥсь яке врач луэме потэ вал. Тужгес но — врач. Но будэмъям валай, вирлэсь но кышкасько бере, кыӵе врач мынэсьтым? Бабамы (песянаймес озьы шуылӥм) контораын пол миськылӥз. Соин-а, мар-а синмаськи бухгалтерлэн ужезлы. Зӧк ӝӧкъёс вылын бумагаос, тетрадьёс, ручкаос, пу чотъёс… Ой, кыӵе со ваньмыз яралляз мыным!

11-тӥ классме йылпумъяме бере Сарапулэ мыныны дасяськи. Но сузэре шуиз: отын йыртэмасьёс трос, группировкаос, пе, кузёясько (со 1991-тӥ ар вал). Озьы монэ Сарапулэ ӧз лэзе. Иже сельхозинститутэ бухгалтере пырон понна луэ вал районамы ик, Октябрьской каргуртысь школаын, экзамен сётыны. Мамаеным ӵош отчы мынӥмы. Дышетэм билет шедьыса но, туж кышкаменым, умой мадьыны ӧй быгаты, экзаменме «куиньлы» сётӥ. Туж востэм вал мон. Мамае шуэ, таӵе оценкаен, поди, уз кутэ, давай сузэред сьӧры ик УдГУ-э мын, милемлы но капчигес луоз, тӥ ӵош шуыса. Сузэре соку 1-тӥ курссэ йылпумъямын ни вал. Озьы университетысь удмурт филологияя факультетэ мынӥ. Со ик улон сюресме быръён луиз.

— Али визьмыныды малпаса, со шонер сюрес вал-а?

— Туж шонер. Но тае валан соку ик ӧз кылды. Пушкам ялан лушкем малпанэ улӥз: мынам сюресэ — бухгалтер. Со малпанэ монэ нумыр кадь сиыса возиз. Озьы 2-тӥ пиналы вордӥськиз но, мон бухгалтеръёсты дасян курсъёсы мынӥ. 3 толэзь дышетскеме бере лулы потэ ни вал. Вот соку мон туж умой валай: кыӵе ӟеч, шонер вылэм мынам быръем сюресэ. Со дырысен оскисько: улон — со шур кадь, ачиз нуэ, валтэ, возьматэ, валэктэ.

Кин ке, оло, шуоз, таид ву кошкемъя гинэ мыныны дышемын. Озьы ӧвӧл. Пумитъяськыны но выри, асме воштыны но тырши, бухгалтерлы дышетскем сяна, эшшо вал асме утчан вакытъёсы, но улон ачиз кызьы кулэ шонертылӥз. Соин али нылпиосылы но шуисько: эн керӟегъяськы, улон ачиз валэктоз. Озьы луэ ук: туннэ ужпум быдэстонтэм кадь потэ, нош аскыяз (ӵуказеяз) со шоры мукет сямен учкиське ни.

Кылем арын 25 ар тырмиз ни «Иднакар» газетын ужаны кутскеме дырысен. Тау шуисько «Иднакар» газетлэн азьвыл валтӥсь редакторезлы Надежда Золотарёвалы, монэ коллективаз басьтӥз. Дышетскемея мон журналист ӧвӧл ке но (филолог, дышетӥсь), Надежда Константиновна но соку ужась коллектив монэ будэтӥзы, ужатӥзы. Тау Зинаида Дмитриевна Юговалы, Сергей Васильевич Широбоковлы, Галина Петровна Власовалы, ӵош ужам нылъёслы — Нина Дзюиналы но Галина Городиловалы.

Университетын ӵош дышетскем эше Сергей Касаткин шуэ вал: Лена, мын Удмурт радиое, отын диктор утчало. Дышетӥсьмы Дора Черашняя тонэ весь ушъя ук, куараед дикторлэн кадь шуыса. Мукетыз, оло, соку ик мынысал, нош мон Иже кылён сярысь ӧй но малпаськылы, яратонэ Глазовын ук. Собере малы ке Ижкарез студент дыръям ик ӧй яратылы. Шумпотӥсько, ӧй мыны шуыса, улон шур монэ кытчы кулэ, отчы ик вуттӥз.

— Адямилэн улоназ туж бадӟым инты басьтэ семьяез, будон, быдэ вуон аръёсыз. Тӥляд та ласянь кыӵе тодэ ваёнъёсты?

— Калыкын юнме уг шуо: ваньмы ми пичи дырысьтымы потэмын. Мон 1990-тӥ аръёсы быдэ вуэмын. Кин со дыре ик дышетскиз, кинлэн соку егит дырыз ортчиз — со монэ валалоз. Со вакытэ мон понна нырысь интыын луиз семья. Котькыӵе шуг-секыт дыръёсы вӧзам вал семьяе: дедэ, бабае, мамае, папае, сестрае, братэ…

Сузэреныз быдэ вуон вакытазы.

Нош пичи дыръям мон ӧй но валалля, кыӵе шудо семьяын вордӥськи шуыса. Тани ми шудӥськом но, бабае потэ, милемыз ӧте: нылъёс, сиськыны айдате ни… Милям эшшо йырмы кур луэ, шудонысь ӧтё шуыса. Нош эшмы маматэк, бабаеныз, будэ вал, со бабаез юн чурыт сямо. Со эшмы шуэ ни: коть огпол ке но монэ озьы мед ӧтьысалзы. Трос аръёс ортчизы, но со верамез али но пель сьӧрам. Кулэ луиз ке, мамае-папае ми понна али но дуннеез берыктозы кадь потэ. Соос вӧзын каль (али) но пичиесь кадь, соос весь милемлы юртто. Ми соослы юрттыны кулэ ни, нош ми вӧзазы нуныяськыса улӥськом на.

Дедмы туж визьбуро (мудрой) вал, нош дышетскемез 4 класс гинэ. Бабамы, дедмы ӧвӧл ни, но али ке но соос сюлмамы. Соослэсь кылдытэм сям-йылолъёссэс утьыса возё мамамы-папамы. Котькуд шутэтскон нуналъёсы соос ваньместы доразы витё. Мамае маке ческыт пӧра ке, жингыртэ ни: уд-а бертылэ? Юн умой милям: куиньнамы но нылпиос Глазовын гинэ улӥськом. Огазе люкаськыны нокыӵе шугъяськон ӧвӧл. Кудмылэн ке семьямы уг вуы ке, сиёнмы но сыӵе ческыт уг поты ни кадь. Картэлэн но семьяез сыӵе ик. Соос но 3 нылпиос, ваньзы уло Глазовын. Отчы но анай-атай юртэ ваньмы огазе люкаськылыны тыршиськом. Мамае-папае «За любовь и верность» медален но пусъемын.

Пичи дырмес мачкиськом но, нылы огпол шуиз: кыӵе, пе, тӥ шулдыр улӥллямды, нош мон весь огнам но огнам. Нылпиосы 2 кузя ке но, виссы бадӟым — 7 ар. Нылылэн верамез сюлмам ик мертчиськиз, юн жаль потӥз…

Огъя верано ке, мон юн семьяё адями. Нылпиосытэк мыным зарезь но кулэ ӧвӧл, мукет шутэтскон но. Дорам огнам кылисько ке, кион кадь вузыны дась, сыӵе юн мӧзмись, воксё пичи пинал кадь.

— Эшшо кыӵе сямъёстэс пусйысалды на?

— Тросэз сямъёсы, улон шоры учконэ 1990-тӥ аръёсы быдэ вуонэн ик герӟаськемын. Уноез пальпотозы, дыр, но, шуом, толло шыдэз кисьтэме мынам уг луы. Ачим ке но сиыны тыршисько. Жаль ӧвӧл, мон ведь солэсь уг начармы. Уг быгатӥськы но тӥни…

Тодмо конструктор Сергей Королёв но, пе, ӝӧк вылысь нянь пырыоссэ кырым пыдэсаз бича вылэм. Ми, конечно, сыӵе сютэм ӧм улэ. Но со вакыт коньдонмес лыдъяны-шыръяны милемыз зол дышетӥз.

Аслым дӥсь басьтыкум но, котьку малпасько: та юбкаез мон маин дӥсялом, та туфлиез маин нуллом? Ачим валасько, нылкышнолы озьы уг яра, аслыд воля сётоно шуыса. Аръёс ортчо, но та сямме мон ялан чигтыны тыршисько, асме кызьы ке но шумпоттыны вырисько. Но со дыре ик нылпиосылы, семьяелы маке басьтон мон понна юн зӧк шумпотон вае.

1990-тӥ аръёсын ик гер­ӟаськемын воштӥськонъёс­лэсь кышкан. Гужем ӵош дышетскем эшъёсыным пумись­кылӥм. Уд оске, вань тодэ ваёнъёсмы шуг-секытъёсын герӟаськемын. Бен, али со серем но потэ ни, дыр. Но соку… Огъяулонниын туж кышкыт вал. Котькуд уй кадь — жугиськонъёс. Адями виён учыръёс но вал… Зэмзэ но кышкыт аръёс. Но ми соку мукет улонэз ӧм тодылэ ук. Каль мон шуисько ни: нокин сыӵезэ медаз адӟы!

Нылы дышетскыны Пермьысь университетэ (Высшая школа экономики) пыриз. Сое огъяулонние кельтоно луиз но, Пермьозь быдэс сюресме бӧрдыса мынӥ, кызьы гинэ кельтом на шуыса. Син азям весь пуксьылӥз аслам пинал дыры, милям общежитимы. Нош пыримы но — нылылэн улон интыез мыным люкс кадь потӥз ни. Нылы, шуисько, тонэ татчы капчи сюлэмын кельтӥсько.

— Журналистлэн, тужгес но газетлэн валтӥсь редакторезлэн ужез капчи ӧвӧл. Газет ужпумъёс шутэтскон нуналъёсы но, бер ӝытъёсы но йырын бергало. Кузпалды тӥледыз вала-а?

— Мынам юн ӟеч картэ. Ми соин одӥг гуртысь. Кылем арын сюанмы дырысен 25 ар тырмиз. Нош ог-огмылы синмаськеммес верано ке, оло, 30 ар но луоз ни, 8-тӥ классысен ог-огмес синйылтӥм. Вал эчешон дыръёсмы, но улон нош ик ваньзэ тупатъяз, интыяз.

Семьяеныз.

Картэлы бадӟым тау шуэме потэ, мон солэн бурд улаз улӥсько, но асме ноку но гур азе пытсам нылкышноен ӧй шӧдылы. Кин ке визьмо мурт шуэм ук: карт со — йыр, нош нылкышно — чырты. Милям озьы ик вань. Вордскем нуналмы но артэ, висмы 3 нунал гинэ. Ми ог-огмылы кылдытэмын кадь потэ. Мон кышкась, со сэзь, мон малпаськись, со троссэ чакласькытэк ик лэсьтыны дышемын. Ми пӧртэмесь, оло, соин но ӵош.

Мон мылкыд вылын улӥсь адями. Яратӥсько котькуд ужпумез умой-умой эскерыны, геройёсылэсь улонзэс усьтыны. Пинал дыръям ик сыӵе вал. Тодам вайисько университетын диплом ужме гожъямме. Уйин султӥсько но шуак гожъяны кутскисько вал. Сузэре шузи мурт шоры сямен учкылӥз. Нош ужаны кутскеме бере кытчы гинэ уг вуиськы, йырам малпанъёс бергало ни: статьяям тазьы гожтысал, а таиз сярысь тазьы шуысал. Куддыр гожъясько но серемме воземе уг луы. Нош куддыр синвуосы жальыр васько. Тани тазьы сюлэм пыр поттыса гожъяськон каль мыным юн уг окмы. Редактор луыса сыӵе мур пуштросъем статьяос гожъяса пукыны дыр ӧвӧл ни. Но мон весь серекъясько: пенсие потӥ ке, 1990-тӥ аръёс сярысь но, «Иднакар» газетын ужаме сярысь но нимаз книга потто…

— Ар талэсь азьвыл тӥледлы эшшо одӥг ныпъетэз оскизы — «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэсь Глазов карысь но ёросысь ёзэныз кивалтон. Туала вакытэ общественной ужен вырыны, общественной огазеяськонэз валтыны бадӟым лулкужым кулэ. Кыӵе ужпумъёс ас азяды пуктӥськоды? Мар лэсьтыны вуттӥды ни?

— Юн кышкаса басьтӥськи ёросысьтымы «Удмурт Кенешлэн» ужез борды. Мон азьын соин данъяськымон адямиос кивалтӥзы: Н. Золотарева, В. Наговицын, В. Богданов, С. Бабинцев но И. Рябова. Маин мон паймытом, уродгес уг лэсьты-а? Тау азьвыл кивалтэм адямиослы, визь-кенешлы вазиськисько ке, котьку юртто, лӧпкыто. Сергей Михайлович Бабинцев, Москваын улыса но, котьку вазиське, пыр лӧпкытэ, ужрадъёсмы ӟеч ортчо ке, ӟечкыла.

«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн 30 ар тырмонэзлы сӥзьыса, туж шулдыр праздник ортчытӥм. Пандемия ке но, 100 пала адями люкаськиз. Тунсыко ортчизы Яр, Балезино ёросъёсын валче марафонъёсмы, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэсь флагзэ пумитан но сётон. Кез, Балезино ёросъёсысь «кенешчиосын» «Дондыдор» музей-комплексын пумиськон ортчытыны быгатӥмы.

Но туж сюлмаськисько, али ужрадъёсамы егитъёс ӧжыт ветло шуыса. Егитъёсты ӝутыны секыт, ёросамы «Шунды» огазеяськонлэсь ужзэ вырӟытыны умгес пӧрмытӥське на. Со понна умой ужаськом «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсеныз Марина Наговицынаен, культурая но туризмъя центрын ужасен Елена Набоковаен, Глазовысь пединститутысь студентъёсты но кыскыны выриськом.

Юн кусып возиськом ёросысьтымы шаерчиосын. Али соос дасяло удмуртъёслэн дунневаланзылы сӥзем котрес ӝӧк. Ми но солэн ужаз пыриськомы. Мон шӧдӥсько юрттыны тыршемзэс шаерчиосмылэсь но, ёрос кивалтӥсьёсмылэсь но, культура удысысь ужасьёсмылэсь. Маке кулэ ке, ансамбльёсмы, коллективъёсмы ноку «ум» уз шуэ. Ваньзылы юн тау карисько!

Нимаз тау кареме потэ на «Иднакар» газетысь коллективелы. Ми 6 кузя гинэ. Тани али 2 адямимы висьыны усемын, но кылемез озьы ик чупыр-чупыр ужало, ог-огзэс вошто. Ма, милям висись адямиосмы но уг аналско, асьсэ ужзэс пумозяз вуттыны тыршо, материал гожтыны куремын ке вал, котькызьы мед висёзы — лэсьто, редакцие келяло. Ми котьку ог-огмес воштыса ужаськом — зэмос команда!

«Иднакар» газетлэн коллективеныз.

— Элькунамы потӥсь мукет удмурт газет-журналъёсын ӵош кылем арын «Иднакар» но пыриз Йӧскалык прессалэн юртэзлэн бурд улаз. Тӥляд улонды кызьы ке воштӥськиз-а?

— Татчыозь ужатозям, трос шуг-секытъёсты адӟимы ни, газетлы гожтӥськон ляб мынэ, быдэс ар ӵоже машинатэк но улоно луим, водитель но уждун пичиен шедьтэммы ӧз луылы. Но вань шуг-секытъёсты кызьы ке вормылӥм.

Йӧскалык прессалэн юртэныз ӵош ужаммылы шум­потӥськом. Озьы трос сюлмаськонъёсмес ӵош быдэстыны луэ, подпискаен ужан ласянь но, мукет ужпумъёсъя но. Пӧртэм удмурт изданиосысь журналистъёс ог-огзылы юрттыса ужало ке, со туж умой ук!

Уйпалась журналистъёслэн нимынызы ваньзэс Йӧс­калык печатьлэн нуналыныз ӟечкыламе потэ. Тросгес мед луозы анай кылзэс гажасьёс но удмурт кылын потӥсь газет-журналъёсты лыдӟисьёс!

Елена МИННИГАРАЕВА