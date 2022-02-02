Удмуртиысь эмчиос Москваысь врачен ӵош нылпилы секыт операция лэсьтӥзы

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Элькунысьтымы нылпи больницаысь эмчиос Москваысь врачен ӵош 2 толэзьем нылпилы секыт операция лэсьтӥзы: копчикысьтыз пыктоссэ вандӥзы.

— Та выллем пыктос 35 сюрс пӧлысь 1 нылпилэн гинэ пумиське, операциез пинал вордскем бере ик лэсьтоно вал, — вераз Элькунысь нылпи больницалэн валтӥсь врачез Павел Пупков. – Но Россиын та удысысь ӧнерчиос ичи. Юрттэт дуре вазиськимы Москвае Н.Филатов нимо больницае. Отысь хирург Ольга Геннадьевна Мокрушина шутэтскон нуналаз Удмуртие вуиз, покчи пациентлэсь улонзэ утиз.

Москваысь хирурглы асьме больницаысь врачъёс юрттӥзы.