Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов шаерын улӥсьёсты ӧтиз «Удмурт Йӧ» фестивале
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Туннэ Ижкарлэн тыметэз дурын 5-тӥзэ усьтӥськиз «Удмурт Йӧ» фестиваль. Йӧ скульпутраос шоры вань мылкыд карисьёс учкыны быгато.
— «Гужеме» сюрес, «Ненег куартолэзь» шоры учкемды потэ ке – лыктэ фестивале, — гожтӥз Александр Бречалов аслаз социальной сетьёсаз, — Туэ фестиваль «12 толэзьёс» выжыкыллы сӥземын. 9 улосъёсысь 24 суредасьёс асьэлэсь скульптураоссэс лэсьтӥзы. Одӥгез скульптура сӥземын Удмуртилэн нырысетӥ тол олимпийской медалезлы. 50 ар талэсь азьло сое утӥз Галина Кулакова.
Галина Алексеевналэсь медалезлэсь макетсэ лэсьтӥз Удмуртиысь художник Анфим Ханыков. Скульптура 3 метръем пӧрмиз, дол-дол чемпионкамылэн медалез кадь.