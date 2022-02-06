Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов шаерын улӥсьёсты ӧтиз «Удмурт Йӧ» фестивале

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 6 февраля, 2022 14:45
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Туннэ Ижкарлэн тыметэз дурын 5-тӥзэ усьтӥськиз «Удмурт Йӧ» фестиваль. Йӧ скульпутраос шоры вань мылкыд карисьёс учкыны быгато.

— «Гужеме» сюрес, «Ненег куартолэзь» шоры учкемды потэ ке – лыктэ фестивале, — гожтӥз Александр Бречалов аслаз социальной сетьёсаз, — Туэ фестиваль «12 толэзьёс» выжыкыллы сӥземын. 9 улосъёсысь 24 суредасьёс асьэлэсь скульптураоссэс лэсьтӥзы. Одӥгез скульптура сӥземын Удмуртилэн нырысетӥ тол олимпийской медалезлы. 50 ар талэсь азьло сое утӥз Галина Кулакова.

Галина Алексеевналэсь медалезлэсь макетсэ лэсьтӥз Удмуртиысь художник Анфим Ханыков. Скульптура 3 метръем пӧрмиз, дол-дол чемпионкамылэн медалез кадь.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 6 февраля, 2022 14:45
TAGS: удмурт йӧфестиваль