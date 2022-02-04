Сяська пӧлын, киуж сьӧрын

О. Широбокова

Шаркан черкогуртэ вуиды ке, вокзаллы пумит юртысь «Цветочный рай» магазинэ пыратэк эн кыле. Зэмзэ вераськомы: солэн кивалтӥсезлы но, отысь вузъёссылы но синмаськытэк уд кошке.

Ольга Широбокова но солэн семьяез — Алексей картэз, Семён, Тимофей, Роман но Тамила нылпиоссы — 2008-тӥ арысен бадӟым уж нуо. Магазиназы, сяськаосын сяна, киужъёсын вуз каро. Соосты Широбоковъёс ваньзэ ас киосынызы дасяло!

— Мон пичи дырысеным киужен вырыны дышемын, — вера Ольга Юрьевна. — Ваньзэ быгатӥсько: керттӥськисько но, вуриськисько но, чильпаськисько но. Ротангез (куасьтэм тростник) пуныны дышетскеме туж кемалась потэ вал ини. Интернетысь мастер-классъёсты учкыса, лэсьтэмъяськыны но вырылӥ. Кузпалы соку серекъялляз гинэ: ичи-а, мар-а, пе, ужед тынад?!

Cоку (ма, али но) Ольга Юрьевналы тэк пукыны маза ӧй вал. Нылмуртъёс дораз черодзэс витьылӥзы: огезлэсь гижызэ буяно, кыкетӥезлэсь йырсизэ ӵышконо, куинетӥезлы синлыс лякылоно…

— Мон вань та ужлы дышетски но ог 4 ар талэсь азьло Шарканамы чеберъяськонъя Beauty салонме усьтӥ, — вера со. — Таин мыным ӧз тырмы. Нош ик дышетскыны кошки. Табере нылкышноослы перманент макияж но лэсьтыны быгатӥсько ини.

Пусъёно: О. Широбокова тусэз гинэ кильтро уг кары. Сюан, вордскем нунал, юбилей ортчытон залъёсты, машинаосты, шампань бокалъёсты, ӝӧк-пуконъёсты… сяськаосын, шаръёсын чеберъя.

— Огнам тае ӧй вормысал, дыр, — шуэ нылкышно. — Ярам, семьяе юрттӥське. Ваньзылы уж окме: огез вуз каре, мукетыз доставка сярысь сюлмаське, куинетӥез социальной сетьёсы иворъёс пуктылэ. Ротанглэсь кудыосмы, креслоосмы сярысь верано ке, картэ нырысь кортлэсь я алюминийлэсь каркас лэсьтэ, буя. Собере сое ӵошен ротанген пунӥськомы. Креслолы миндэръёс но ӵош дасяськомы: мон выкройка лэсьтӥсько, бадӟымез пие солэсь пушсэ тырмытэ, вуре.

Ротанген ужан понна Широбоковъёс юромо Ростов городэ ветлӥллям. Киуж капчиен сётскымтэ — дышетсконзы ог 2 арня кыстӥськем. Тодэм-валамзэс кузпалъёс нылпиоссылы но пыӵатӥллям. Ольга Юрьевна тодаз вае:

— Одӥг нуналэ кузпалме онгромытӥ: дышетскыны мынӥськомы, шуисько. Со долказ: ку, кытчы, малы? Ма, бен, валэктӥсько: аръёс ортчо, каллен пересьмиськомы. Озьы бере, асьмелы гань-ганьгес уже выжоно. Ялан-а, мар-а салонын бергаса, магазинын вуз карыса пукод? Озьы, вань гурт ужмес кельтыса, Ростове кошкимы.

Широбоковъёс чеберъяло юмшан ортчытъян залъёсты

Ротантлэсь кресло-качалка

Табере Алексей Николаевич муспотон кышноезлы тау каремысь уг дугдылы. Ӧз малпалля угось, та киуж сюлэмаз сокем бинялтӥськоз шуыса. Табере уй но, нунал но дась та уж котырын гинэ берганы. Кузпалъёслэн «висёнзы» эшъёссылы но, тодмооссылы но паласькем ини — вылысьтыз вылаз мастер-классъёс ортчытъяны куро.

— Та пумысен шарканъёс гинэ уг жингыръяло, бускель ёросъёсысь но вазиськисьёс сюро, — вера Ольга Юрьевна. — Соин ик азьвыл черкогуртамы гинэ мастер-класс ортчытъяськомы ке вал, али Вотка городын но кибашлыосын пумиськыны чакласькомы. Но сое радъяны сокем капчи ӧвӧл. Инты утчан понна трос гинэ жингыръяно луэ. Но ми та ужлы дышемын ини. Магазинмес усьтон вакытэ угось кӧня бызьылӥмы: инты сяна, шедьтоно ӟеч вуз, гочатоно басьяськисьёсты, дасяно документъёсты…

Туннэ Широбоковъёслэн йыразы выль яркыт малпанъёс бергало. Соосты Ольга Юрьевна Интернетысь, пе, шедьтӥсько. Эсьмаса, сыӵе йыраз кылё — уйёссэ кӧлыны уг сёто. Сыӵе дыръя кузпалъёс нылпиосынызы ӵош пуксё но рос-прос малпасько: кызьы ай та малпанъёсты улонэ пыӵатоно?

Огзэ Ольга Юрьевна вераз ни: магазинзы, пе, матысь дыре выльдӥськоз. Нош кыӵе со луоз — тододы, «Цветочный рае» кожиды ке.

«Цветочный рай» магазинлэн адресэз: Шаркан черкогурт, Ленин ульча, 29-тӥ юрт. Юанъёсты кылдыку, жингыртэ 8-950-817-99-37, 8-904-313-01-17 номеръёсъя — валэктонъёс сётозы вазь ӵукнаысен бер ӝытозь. Быгатоды Инстаграмысь бамазы но пыраны — sharkan.cveti

Ольга КОРЕПАНОВА