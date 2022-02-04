Сюрессэ куас вылын зарнияз-азвесяз

Валерий Николаевич Мусалимов — Россия Федерациысь мугорез кыдатон удысысь отличник, Удмурт Элькунысь мугорез кыдатон удысысь дано ужась. СССР-ысь куасэн бызьылонъя спортысь мастер, СССР- ысь многоборьея спортысь мастер. Дуннеысь любительёс пӧлын куасэн бызьылонъя 5 полэс чемпион, Россиысь трос полэс чемпион. Поттӥз олимпийской чемпион Валерий Медведцев сярысь «Трудное счастье побед или чем измерить победу» (2001) но «История лыжного спорта Удмуртии» (2018) книгаос. Кылбуръёс, кырӟанъёс гожъя.

Куасэн бызьылон асьмелэн лымыё шаерамы спортысь одӥгез валтӥсез амал луэ. Сое лыдэ басьтыса, «Удмурт дунне» но утьыны тырше газетлэн кубокез понна ӵошатсконъёссэ. Туэ та ужрадмылы дурбасьтӥз Президентлэн грантъёсызъя фондэз но — со юрттэмен, улонэ пыӵалоз «От околицы до Олимпа» проектмы. Спортлэн улонын интыез сярысь туннэ кенешиськом шае­рысьтымы туж тодмо куасчиен Валерий

МУСАЛИМОВЕН.

— Валерий Николаевич, малы куас?

— Мон гуртын вордӥсь­кемын ук. Ми пичи дыръя куаслэсь но велосипедлэсь тунсыко номыр ӧй вал кадь. Вань пиос куасэн бызьылӥзы. Вылаз ик, школаед сьӧрлон ке, кытчы пырод — лымыез коласа мынытозь, эсьма, куас кутчалод, со ик кыдатӥз, дыр. Милям быдэс семьямы куасчиос, котьку данъяськыса верасько, ёрос ӵошатсконъёсы ваньмы — ньыль братъёс — пыриськиськом вал. Сьӧлтаос тодо — одӥг аре быдэс пьедесталэз Мусалимов вынъёс басьтӥзы.

— Тӥ пыриськылэмын бадӟым ӵошатсконъёсы, вань бадӟым вормонъёс­ты, но профессиональной спортысь кошкемды бере но солэсь ӧд палэнске — та удысын усто менеджер луиды: шаерысьтымы спортэз азинтон борды асьтэос басьтӥськиды, любительёслы тросгес саклык висъяськыны кутскиз…

— Кызьы шуо, «азьвыл спортсменъёс» уг луо. Пичиысен выриськод ке, со вире пыӵа ук, кызьы палэнскод? Бен, куас — мынам улонэ. Быгатэмея тыршисько егитъёслы, пиналъёслы юрттӥськыны, наставник луыны. Бадӟым спорт ас кожаз уг кылды — ваньмыз кутске любительёс бордысен. Тужгес но улосъёсын — асьмелэн, бадӟым городъёсын сямен, ӧвӧл ук луонлыкъёсмы нылпиосмес пичиысен дуно секциостӥ нуллыны.

Удмуртия любительёслэн движениязы пыриськиз 1998-тӥ арын. Отчы нырысь пырим ми, азьвыл куасчиос: СССР-ысь спортъя мастер Валерий Мусалимов, спортъя мастере кандидатъёс Игорь Ехлов, Леонид Дорофеев, Алексей Чураков, Евгений Шутов, Анд­рей Абрамов. Ми ас азямы ужпум пуктӥм куасэн бызьылонэ тросгес калыкез кыскыны. Табере учке: лымы вань дыръя шаерамы арнялы быдэ пӧртэм ӵошатсконъёс ортчыло, ай огдыре кӧня ке луэ, ваньмаз вуттӥськоно но ӧвӧл! Туж умой, тӥ но, газетчиос, уд аналтӥське куасэн бызьылонъя ӵошатсконъёстэс — таӵе ӟеч традициосты одно утьыны кулэ. Вылаз ик отчы гуртоос пырисько.

Мон данъяськисько, милям командамылы ньыль пол оскылӥзы ни асьме дорын Россилэн кубокез но первенствоез понна ӵошатсконъёсты ортчытъяны. Асьмеос но палэнэ мыло-кыдо потаськом. Нырысьсэ Россилэн первенствояз пыриським вал 2000-тӥ арын Тобольскын. Ас арлыдъем спортсменъёс пӧлын абсолютной чемпион луи (ворми куинь пӧртэм дистанциын: 15, 30, 50 иськемын). Дэбесысь Нина Данилова соку кык азвесь медален бертӥз. Озьы милемлы ӵектӥзы Дуннелэн кубокез понна нюръяськыны. Австриысь куать медален берытским: зарнизэ но, азвесьсэ но, туйзэ но вайим… Бӧрысь вал Канада, нош ик Австрия, Россия, Норвегия… Канадаын мон озьы ик 4 «зарни» утӥ — нош ик абсолютной чемпион луи. Кӧня медаль утылэмын Россиысь ӵошатсконъёсын — лыдъяме но ӧвол, туж трос. Ижын ортчылӥсь «Лыжня Удмуртии» ӵошатсконын 50 иськем дистанциын 36 пол вор­мылӥ! Данъяськисько World­loppet калыккуспо марафонэ пыриськеменым — 2002-тӥ арын 50 иськемын азвесь басьтӥ. 3 сюрс бызисьёс пӧлысь!

— Вормонъёстыя учконо ке, тӥ яратӥськоды кузь сюресъёсты. Кытысь сомында кужым-чидан? Кызьы ортче 50 иськемез спортсмен, мар соку солэн йыраз?

— Спортсменъёс пӧлын сыӵе веран вань: марафонэз ортчымтэ лыжник — лыжник ӧвӧл. Бен, кузь сюрес, но мыным яра — сямыягес-а, мар-а — ми, удмуртъёс, чидасесь ук. Тужгес секытэз кутске 40 иськемез ортчем бере — нюласа, мугорысь укыр трос сылал потэ, куалекъяны кутсконо. Соин ик бызёно туж чакласькыса, но али вань таӵе учыръёслы нимысьтыз дасям гельёс, коктейльёс — соосты спортсмен бызён сяменыз но юыны быгатэ. Огез марафон бере мон 3 килограмме уськытӥ. Мар малпаса бызиськод? Малы та мыным кулэ вал шуыса? (серекъя). Котьку озьы. Но финише вуиськод но, сюлэм сыӵе лычсузе — мон быгатӥ, мон ворми асме!

— 2021- тӥ арын Удмуртиысь куасэн бызьылонлы сю ар тырмиз. Солы сӥзьыса, тӥ вазенгес «История лыжного спорта Удмуртии» книга но поттӥды. Асьтэос ик автор, асьтэос ик спонсор. Книга синмаськымон дасямын: лад-лад текстъёс, трос лыдпусъёс, туспуктэмъёс… Кӧня дыр, тодон-валан, быгатонлык но коньдон кулэ солы!

— Шонерзэ вераса, бен, данъяськисько та уженым. Мон трос аръёс ӵоже материал люкай — огшоры, книга сярысь малпаськытэк. Но одӥг пол возьматыны шедьтӥ профессорлы Владимир Осинцевлы, со монэ лӧпкытӥз, тон сяна, нокин уз быгаты, шуиз. Кык ар ужай материалъёсты радъян, туспуктэмъёс утчан бордын, эшшо одӥг ар гожъяй, уксё утчай — ӝыны миллион люкай, 250 сюрссэ аслэсьтым поттытэк ӧйлась… Но жаль ӧвӧл, шумпотӥсько, ӟеч уж лэсьтӥ шуыса. Тау Удмуртилэн Тӧроезлы, ужбергатӥсьёслы, спорт­сменъёслы книга поттыны юрттэмзы понна.

— Мар бордысен лыдъяське шаерамы куасэн бызьылонлэн историез?

— Нырысетӥ ӵошатсконъ­ёс ортчытэм дырысен — соосты радъям 1921-тӥ арын Ижысь военной комиссариат. Нош 1926-тӥ арын Металлистъёслэн кружоксы Иж-Агрыз сюресъя куасэн пробег радъям —

таизъя документъёс но вань ни. Кин малпаз меда соку, 30-40 ар ортчыса, асьме спорт­сменъёсмы быдэс Совето Союзэз паймытъялозы шуыса.

— Асьмеос али туж ӟеч тодӥськом спортысь туала кизилиосмес: Галина Кулаковаез, Тамара Тихоноваез, Владимир Никитинэз, Максим Вылегжанинэз, Дмитрий Япаровез… Нош кин вал нырысетӥосыз?

— Туж ӟеч юан, малы ке шуоно, зэм но, нырысетӥосыз малы ке вуно. Туннэ туж ӧжытэз тодэ на Галина Медведеваез — 1947-тӥ арын со быдэстӥз СССР-ысь куасэн бызьылонъя спортысь мастерлэсь нормативъёссэ, со быдэс Уралысь но Поволжьеысь спортъя нырысетӥез мастер луэ. Нош тодӥськоды-а, кин асьме спортсменъёс пӧлысь нырысь пыриськиз олимпиадае — Радья Ерошина (Нургаева)! 1956-тӥ арын Италиысь Кортино-д’Ампеццоын ортчем олимпиадае Совето Союз нырысьсэ пыриськиз, асьме спортсменкамы отын кык азвесь но одӥг туй медаль утӥз!

— 4-тӥ тулыспалэ (феврале) Пекинын кутско Олимпийской тол шудонъёс. Кыӵе результатъёссэс возьмаськоды Удмуртиысь спортсменъёсмылэсь?

— Жаляса верано, пинал спортсменъёсмы данакез палэнэ кошкылэмын. Асьмелэн куасэн бызьылоз Лилия Васильева, биатлонын ассэ нош ик эскероз Ульяна Нигматуллина (Кайшева), со кыкетӥ Олимпиадае пыриське ни. Малпасько, Лилия быгатоз 30 устоосыз пӧлы сюрыны, Ульяна — дасэ но, дыр. Но спортын оломар но луэ, кин тодэ, мед пӧрмоз! Олимпиадае пыриськон — со туж бадӟым вормон ни, соин ик сюлмысьтым ӟечкыласько быдэс сборноймес, мед удалтоз!

Зинаида РЯБИНИНА