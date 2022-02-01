Спортэн вырон интыосты кылдытон понна Удмуртилы 100 миллион манет висъяськоз

Оглом вань улосъёслы спортэн вырон интыосты кылдытон понна «Огъя Россия» партилэн ӵектэменыз Россилэн Правительствоез Федерал бюджетысь 9 миллиард манет висъяз. Соос пӧлысь 2,4 миллиардзэ люкылозы 2022-тӥ арын, 3,3 миллиардзэ – 2023 тӥ арын, 3,4 миллиардзэ – 2024-тӥ арын.

Кун Кенешысь мугорез кыдатонъя, спортъя но егитъёсын ужан политикая ялан ужась комиссилэн председателез Иван Черезов ивтортӥз, Удмуртия матысь 2 арлы 100 миллион манет басьтоз шуыса.

– Шаерамы спортэн вырон интыосты кылдытон понна 2022-тӥ арлы висъямын 80 миллион манет, 2023-тӥ арлы – 20 миллион, – вераз И. Черезов, ­– берло вакытэ кунмы трос лэсьтэ спортэз азинтон понна. Шумпотӥсько, спортэн покчиос но, арлыдоос но эшъясько шуыса. Нош выль интыос кылдэмен сыӵе мыло-кыдоос тросгес луозы.

УД