Огъя штабысь волонтёръёс Александр Бречаловлэн ӵектэмезъя лымы сузяны потӥзы

5-тӥ тулыспалэ Элькунысьтымы «Мы Вместе» огъя штабысь волонтёръёс юрттӥзы больницаослы но социальной ужъюртъёслы лымы сузяны. «Снежный десант» акциез ортчытыны ӵектӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, азьло со улсын лымы сузяны потазы депутатъёс, ужбергатӥсьёс, табере соос борды волонтёръёс но итӥськизы.

— Тулыспалэ трос лымы усиз, солэн лыдыз вань рекордъёсты азьпалтэ, — гожтиз аслаз соцсетьёсаз Александр Бречалов, — курисько чиданы, милям сюрес сузян службаосмы туж тыршо та югдурез тупатыны.

Волонтёръёс Ижысь 6-тӥ но 7-тӥ поликлиникаос бордысь выжъёсты, пандусъёсты, тротуаръёсты сузязы. Акция борды мыло-кыдо пыриськизы «Огъя Россия» партилэн волонтёръёсыз но.

Волонтёръёс радэ 18-50 аресъем вань мылкыд карисьёс быгато, со понна https://dobro.ru/event/10104251 сайтын куриськон кельтоно.