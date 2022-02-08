«Огъя Россия» партия калык программалэн быдэсмемез сярысь ивортӥз
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«Огъя Россия» партия калык программае пыртэм ӵектосъёс пӧлысь кӧнязэ ке быдэстӥз ни. Партилэн председателез Дмитрий Медведев пусйиз, соос пӧлысь валтӥсез – федерал бюджетэз кутон – быдэстэмын ни.
– Нылпиосын семьяос квартираоссэс вузаку налог тыремысь дугдӥзы, – вераз Дмитрий Медведев, – катэн юнматэмын, социальной выплатаосты но пособиосты
Калык программая «Огъя Россия» партия федерал бюджетысь школаосты тупатъянлы, пуктонлы, школаослы автобусъёс висъяны, тазалыкез утёнэз юнматыны, ӝог юрттэт сётон понна машинаосты басьтонлы коньдон висъяз.
– Гуртъёсысь улонэз ӟечгес карон понна бадӟымгес финансирование висъяны быгатӥмы, – вераз Дмитрий Медведев, – егитъёсты ужаны интыяны юрттон понна 2030-тӥ арозь программа кылдытэмын.
Партилэн ӵектэмезъя бюджетэ кӧня ке тупатонъёс пыртэмын вал. Солы луыса 1 сюрс 300 пала школаос тупатэмын луозы. Гуртэз ӝутон понна 3 но ӝыны сюрс пала проектъёс улонэ пыӵатӥськозы. Ёросъёсысь музейёсты выльдон понна но матысь 3 арлы 4 но ӝыны миллиард манет висъямын.
– Партилэн валтӥсь ужпумез – быдэсмись ужъёс сярысь калыклэсь мылкыдзэ тодон, шӧдон, – вераз партилэн Генеральной кенешезлэн секретарез Андрей Турчак.
Программалэн 14 ӧрез улонэ ӟеч-ӟеч мед пыӵалоз шуыса, котькудӥз борды Программной комиссилэн люкаськемаз куратор юнматэмын вал.
– Нимысьтыз саклык висъяно тазалыкез утёнлы, – вераз партилэн ёзчиез Дмитрий Хубезов, – тырмыт эмъюм, ужасьёс луыны кулэ. Адямиез эмъян сярысь база кылдытоно, Россиын улосвылысь улосвылэ выжыкуз, таин герӟаськем шуг-секытъёс медам кылдэ шуыса.
Нош «Огъя Россия» партилэн анайёсты, нылпиосты утён но семьяослы юрттон комиссилэн кивалтӥсез, Кун Думалэн вице-спикерез Анна Кузнецова ивортӥз, материнской капиталэн герзаськем ужпумъёс сэрттӥсько-пертчисько шуыса. Матысь дыре соин луоз ужбергатӥсьёсын усьтэм нылпи садъёс понна тыронлы. Анай-атайтэк кылем нылпиослы но программаос кылдытӥсько, нош студентъёслэн семьяоссы понна вузъёсын семейной комнатаос усьтыны дэмламын.
– Ми адӟиськомы, Калык программа улонэ пыӵа ни шуыса: законъёс но пото, федерал бюджет но юнматэмын, – вераз Кун Думаысь депутат Олег Гарин, – шумпотымон, туэ школаосты тупатъяны кутскозы шуыса. Удмуртиын 2 ар куспын 22 школа выльдӥськоз. 2021-тӥ арын ӝог юрттэт сётон понна шаерамы 20 машина, 123 санитарной машина вуиз.