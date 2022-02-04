«Мынам Удмуртие» телеканал удмурт эстрадаез 10 ар будэтэ ни

30-тӥ толшоре Ижкарысь «Аксион» культурая дворецын ортчиз «Элькуновидение. Суперфинал» вожвылъяськон. Туэ отчы пыриськизы та конкурсын азьло аръёсы вормылэм артистъёс но коллективъёс. Вормисез бырйиз ёросъёсысь ыстэм жюри: устоосыз пӧлысь устоез луиз Вавож ёросысь «Валан» ансамбль.

«Элькуновидение. Суперфинал» вожвылъяськонын вормиз Вавож ёросысь «Валан» ансамбль. Туспуктӥз Максим Егоров.

Кырӟасьёс кыдазы

«Элькуновидениез» 10 ар ӵоже ортчытъя «Мынам Удмуртие» телерадиокомпания: вожвылъяськон мытэмын вал, Брангуртысь песянайёслэн 2012-тӥ арын «Евровидениын» 2-тӥ инты басьтэмзылы сӥзьыса. Та рад конкурсэз выльдыны малпазы. ТРК-ысь анай кылъя передачаос понна кыл кутӥсь Сергей Касаткин верамъя, ортчем аръёслы йылпумъянъёс лэсьтон вылысь «Элькуновидение. Суперфиналэ» ӧтчамын вал азьло аръёсы вормисьёс пӧлы пырем артистъёс. Озьы «суперфиналэ» пыриськизы Балезино ёросысь Надежда Сидорова, Вавож ёросысь «Валан» ансамбль, Глазов ёросысь Александр Леонтьев, Дэбес ёросысь Антон Васильев но Артемий Гаврилов, Кияса ёросысь «Ерпечкаос», Можга карысь Мария Гроздова но Влад Андреев, Можга ёросысь «Сергейёс», Пичи Пурга ёросысь Андрей Корнилов, Сарапул ёросысь Павел Асат (Смирнов), Шаркан ёросысь Александра Протопопова но «Тулкым» ансамбль.

Сцена вылэ потэм артистъёс шоры учкыса, валамон луиз, «Элькуновидение» пыриськемзы удмурт кырӟасьёсты зэм но кыдатӥз шуыса: ваньзы туж йӧно адскизы. Кылем аръёсы лябесьгес номеръёс но одӥг-ог вал ке, туэ ваньзы сямен артистъёс ӟеч-ӟеч дасяськиллям, учкисьёс понна яркыт концерт дасяллям. Жингрес куараосынызы сяна, артистъёс учкисьёслэсь мылкыдзэс мукет амалъёсын но бугыртыны выризы. Кылсярысь, уӵы куараё Мария Гроздовалэсь номерзэ эктӥсьёс эшшо но яркытгес каризы. Антон Васильев вӧзын но юрттӥськисьёсыз вал: Дэбес палъёссэ данъясь кырӟанзэ быдэстыны юрттӥз удмурт ансамбль. Надежда Сидоровалэн мышказ возматӥськись видео муромытӥз кырӟанэзлэсь малпаськытӥсь пуштроссэ. Нош Артемий Гаврилов бадӟым тӧдьы бурдъёсын сцена вылэ потӥз — «Лобо юсьёс» кырӟанзэ быдэстон понна ачиз но юсьлы пӧрмытскем. Кин ке аслыз кужымезлы гинэ оскиськиз но — ӧз янгыша: Павел Асат куараеныз, харизмаеныз, анай-атайлы сӥзем кырӟанэныз залын пукисьёслэсь сюлэмзэс бугыртӥз.

Калыкъёслэн эшъяськонзы

Жюрилэн быръемезъя вормисе потӥз Вавож ёросысь «Валан» ансамбль — 136 балл люказ. 2-тӥ интыын луиз Павел Асат (люказ 116 балл), нош 3-тӥ — Мария Гроздова (96 балл). Вормисьёс коньдон кузьымъёсын пусъемын. Павел Асатэз асьсэлэн кузьыменызы пусйизы на Брангуртысь песянайёс, озьы ик та кырӟасез шумпоттӥз «Мынам Удмуртие» ТРК: азьланяз кырӟанэзлы клип лэсьтэмын луоз.

Пусъемын на устоосызлэн кырӟан кылъёслэн но крезьгурлэн авторъёссы — таоссэ бырйиз профессиональной жюри: элькунысьтымы Крезьгурчиослэн союззылэн тӧроез Марина Ходырева, дирижёр Андрей Гордеев, Йӧскалык прессалэн юртэзлэн кивалтӥсез Зинаида Рябинина, Удмуртиысь калык артист Геннадий Бекманов но «Кенеш» журналлэн редакторез Анастасия Шумилова. Усто кылбур понна кузьым басьтӥз Балезиноысь Ольга Першина, нош крезьгурчиос пӧ­лысь вылӥ дунъямын Павел Асат («Уйвӧтам гинэ» кырӟанзэ артист ачиз гожтӥз).

Ежгес дыръям мон «Элькуновидение» сярысь малпанме вотэс блогъёсы кисьтылӥ, со вакытэ лякыттэмгес манерен но гожъяськылӥ. Огвыллемгес кырӟанъёслэсь акыльтыса, огпол тазьы гожтӥськем: «Кырӟан гожъясьёс, ойдолэ челлендж каром! Ойдолэ вуоно арын «шаер», «мылкыд», «шудо», «шулдыр», «сяська», «кырӟан», «арган» кылъёстэк кырӟан гожтыны тыршом». Туэ конкурсын быдэстэм кырӟанъёсты учконо ке, малпанэ ӧз быдэсмы. Озьы ик кулэ, вылды, луыны. Вань та кылъёс-образъёс ик кылдыто удмурт эстрадалэсь шорсюлэмзэ, солэсь инъетсэ, соос удмурт кырӟанлэн мумыкорез выллем луо. Удмурт эстрада али но юн герӟаськемын фольклорен. Калык творчестволы матын луись кырӟан ик туэ вормисе потӥз. Калыклы кулэ арган куара но шулдыр мылкыд — тужгес ик таӵе секыт, сюлмаськытӥсь вакытэ.

Озьы ке но кырӟан темаос паськытало, шуыны луоз. Устоосыз кырӟан кылъёс туэ философской лирикалы матын луо.

Чус… Шыпытгес…

Эн дырты вераны кылдэ.

Ноку эн дырты судьяны

мурт улонэз.

Шыпыт… Чусгес… Тон

малпа котькуд вамыштэ,

Ноку эн дӥсьты курланы

мукет муртэз.

Кылбурлэн авторез Ольга Першина культура удысын ужа. Лулчберетын ужась нылкышнолы ӵем гожъяно луылэ сценарийёслы вакчи кылбуръёс, визиткаослы чуръёс, ӟечкыланъёс. Соос ӝог пӧрмо, пусъе Ольга, нош мур пуштросъем кылбурлы дыр тросгес кулэ луэ ини.

— Надежда Сидорова быдэстӥз 2014-тӥ арын гожтэм кылбурея кырӟанэз, — вера Ольга Першина. — Со вакытэ улонам шуг-секытъёс люкаськизы. Яратонын но, ужын но маке уггес пӧрмы вал кадь, калык но ялан супыльтылӥз. Но та кылбурез, асме малпаса гинэ, ӧй гожты. Асьмеос туж ӝог быгатӥськом адямиез курланы, капчиен судьяськом, ум малпаськиське, кыӵе солы секыт. Назир Энтеевлэн мынам чуръёсыя гожтэм крезьгурез мыным туж яраз. Кырӟанэз сцена вылысен кылзыкум, пигонъёсы ик ӝутскизы кадь. Тунсыко луиз: кылбурзэ гожтӥз удмурт нылаш, крезьгурзэ — бигер пияш, быдэстӥз бесерман нылаш.

Ӵапак пӧртэм калыкъёслэсь огазе улыны-ужаны быгатэмзэс, эшъяськон мылкыдэз данъя вормисьёслэн «Медло ог-огдэ валан» кырӟанзы но (кылъёсыз Нина Ефремовалэн):

Мон удмурт пи, тон — бигер,

Тугоко выллем шаер —

Кемалась луим эшъёс:

Ӟуч, удмурт, бигер, поръёс…

«Элькуновидение. Суперфинал» конкурсэз учкыны луоз 5-тӥ тулыспалэ 16 часын «Мынам Удмуртие» телеканалэтӥ (0+). Концерт мыныку, учкисьёс кельшымон артист понна куаразэс сётыны быгатозы. Озьы калык эшшо огзэ вормисез быръёз.

«Мынам Удмуртие» ТРК-ысь анай кылъя передачаос понна кыл кутӥсь Сергей Касаткин:

— «Элькуновидениез» азьланяз одно ик ортчытомы на, но мукетгес сямен. Али огдырлы вис басьтомы, шокчомы но малпаськомы, кытчы вамыштомы азьланяз. 10 ар талэсь азьло мон пор эстрада шоры вожъяськыса учкылӥ: соослэн ялан выль кырӟасьёссы кылдылӥзы, нош милям со дыре выль кизилиосмы ӧз ӝуатскылэ. Озьы малпан кылдӥз вал ёросъёсысь быгатӥсь кырӟасьёсты элькун сцена вылэ поттыны. Со дырысен крезьгуро шыкысмы ог 150 кырӟанлы узырмиз. Конкурсэ пыриськем муртъёс но тау шуо, конкурс соослы но азинскыны-будыны юрттӥз шуыса.

Удмуртиысь Крезьгурчиослэн союззылэн тӧроез Марина Ходырева:

— Тросаз кунъёсын «капчи» поп-кырӟанъёс возисько фольклор вылын. Шуом, Бразилиын поп-крезьгурзы номырин ӵошатонтэм: со калык гуръёсын герӟаськемын. Англиысь The Beatles группалэн кырӟанъёссы англи балладаос, ирландской гуръёс бордысь потэмын. Нырысетӥ удмурт эстрадной кырӟанъёс пӧлысь тросэз чузъяськылӥзы ӟуч гуръёс сямен. Но берло 4-5 ар ӵоже эстрадамы шӧдскымон «удмуртомиз», отын шӧдӥське удмурт калык кырӟанлэн аспӧртэмлыкез. «Элькуновидение» но возьматӥз эстрадамылэсь вылӥе ӝутскемзэ, удмурт шӧмо луэмзэ.

Анастасия ШУМИЛОВА