«МедПоддЕРжка» проект улсын больницаослы юртто волонтёръёс
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Ижкарысь 1-тӥ нылпи полоклиникаын висьыны кутскем водитель интые ужаны автоволонтёр потӥз.
Владислав Кочетков Воткинскысь хлебокомбинатлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез луэ, ужезъя ӵем Ижкаре вуылэ, соин ик ваньмон дыръяз врачъёслы юрттыны малпаз.
— Толон ӝытазе мыным эше, Кун Кенешлэн бурд улаз ужась егитъёслэн парламентсылэн кивалтӥсез Александр Перевозчиков, жингыртӥз, «Огъя Россия» партилэн «МедПоддЕРжка» проектэз сярысь мадиз, — вераз Владислав, — тодӥсько макем секыт али врачъёслы, соин ик ӧжыт ке но соослы юрттыны малпай.
— Али поликникаямы ковидлэсь 197 нылпи эмъяське, — вераз 1-тӥ больницалэн валтӥсь врачез Марина Самохвалова, — эшшо 352 нылпи ковидэн висемъёсын кусып воземын, соосты но чакласа возиськомы. Тау волонтёръёслы ужмес капчиятэмзы понна.
«МедПоддЕРжка» проект ужзэ азьланьтэ. Больницаослы кулэ пырисьёслэсь температуразэс мертасьёс, регистратураын ужасьёс, врачъёсты вызовъёсы нуллӥсьёс. Волонтёръёс радэ пырыны мылкыд карисьёс быгато жингыртыны 8 (3412) 725 385 номеръя.