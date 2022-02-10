Лилия Васильева — 15-тӥ

Олимпиадаын туннэ ӟырдыт. Нылкышноос классика амалъя 10 иськеме куасэн бызьылӥзы. Вормиз Норвегиысь Тереза Йогауг, Финляндиысь Кертту Нисканен солы 0,4 секунд келяз но 2-тӥ инты басьтӥз. 3-тӥ инты понна но ӟырдыт нюръяськон вал. Финляндиысь Криста Пярмякоски 0,1 секундлы азьпалтӥз Россиысь Наталья Непряеваез.



Дуннеысь спортсменъёсын артэ кужымзэ эскериз Удмуртиысь Лилия Васильева но. Ӵошатсконын со 15 инты басьтӥз.

Олмипиадае мынэмын Шарканысь Олег Перевозчиков, со — Россиысь куасэн бызьылӥсь воргоронъёслэн сборной командазылэн тренерез луэ.

— Спортсменъёс понна куас сюрес туж ӟеч дасямын, Олимпиадае вуэммы бере туж кезьыт, зол тӧлаське вал, — шуэ Олег Орестович. — Та дыре куазь ӧжытак небытгес кариськиз, спортсменъёс тренировкаосы потало 10 часын яке 13 часын, вань луонлыкъёс кылдытэмын. Сиён ласянь ке, сюдо умой кадь, европейской но азиатской сиёнъёс вань, но 2 арня куспын со акыльтӥз ни, дорын дасямзэ сием потэ.

Валентина Емельянова