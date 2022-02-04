Кудыяз 500 статья но 30 книга

14-тӥ толшоре кылосбур наукаосъя докторлы, профессорлы Валей Кельмаковлы 80 арес тырмиз. Та котырес лыдпуслы сӥзьыса, Йӧскалык библиотекаын Валей Кельмаковичлэн книгаосыныз «Непревзойдённый и несравненный» адӟытон усьтӥськиз.

Валей Кельмаковез ӟечкыла Йӧскалык библиотекалэн кивалтӥсез Татьяна Тенсина. Туспктэм Йӧскалык библиотекалэн «ВКонтакте» бамысьтыз

1-тӥ тулыспалэ библиотекалэн огаз залаз профессорез ӟечкыланы люкаськизы Удмурт кун университетысь студентъёс, выпускникъёс, дышетӥсьёс, пӧртэм удысъёсын ужась азьветлӥсьёс — Валей Кельмаковичлэсь ужзэ гажасьтэмъёс ӧвӧл, дыр. Со быдэс улонзэ удмурт кылэз, диалектъёссэ эскеронлы сӥзиз.

Ӝытэз усьтӥз Йӧскалык библиотекалэн кивалтӥсез Татьяна Тенсина, Валей Кельмаковлы «Удмурт Элькунысь Йӧскалык библиотекалэн гажано лыдӟисез» ним сётэмзы сярысь ивортӥз:

— Валей Кельмаков — дано тодосчи, лингвист, финно-угровед, — вераз Татьяна Владимировна, — кӧня ке пол гинэ соин пумиськылыса, валаськод, макем мур пуштросо адями со. Тодосчи бадӟым уж нуэ: удмурт кылэз утьыса, калыклэсь историзэ но уте.

Библиотекаын ужасьёс пусйизы, Валей Кельмакович кадь книгаосты гажась, яратӥсь мурт ӧвӧл шуыса. Пичи дырысеныз ик профессор газет-журналъёсты, книгаосты лыдӟыса улӥз, удмурт кылъя урокъёсты яратылӥз.

Нош фин-угор дуннеен сое тодматӥз Татарстанысь Ошторма-Юмъя гуртысь школаысьтыз географиен дышетӥсез. Огаз урокын

калыкъёс сярысь мадем: вань, пе, славянъёс, фин-угоръёс…

— Мыным со туж тунсыко потӥз, — вераз Валей Кельмакович, — мылкыдме адӟыса ик, дышетӥсе одӥг пол Москваысь мыным 3 словарь басьтыса вайиз: ӟуч-пор, ӟуч-мадьяр, ӟуч-эстон. Со вакытэ со туж бадӟым узырлык вал.

В. Кельмаков Удмурт кун пединститутысь историко-филологической факультетэз йылпумъяз, Москваысь языкознаниея институтын аспирантураын дышетскиз. Ужаны Ижкаре ик берытскиз, наукае нырысетӥ вамышъёссэ Удмуртиысь научно-исследовательской институтын лэсьтӥз. Татын ужакуз, кандидатской диссертацизэ утиз. Бӧрысь гинэ Удмурт кун университетын вуоно удмурт филологъёсты дышетыны кутскиз.

— Дышетӥсь луо шуыса, ноку ӧй малпалля, — вераз Валей Кельмакович, — ужаны но капчи вакытэ ӧй кутскы. Дышетон программае трос выль дисциплинаос пыртэмын вал, нош книгаос, пособиос ӧвӧл… Арлыдо дышетӥсьёс со ужез мон вылэ куштӥзы. Озьы 13 пала предметлы дышетон план ачим гожтӥ. Али но параосы ӵужектэм конспектъ­ёсыным ветлӥсько. Мон, отчы учкыса, лекциосме уг лыдӟиськы, но тодӥсько ке, соос сьӧрам шуыса, лулы шуна.

Удмурт кылосбуръя факультет пыр потэмъёс Валей Кельмаковез кадь одӥг дышетӥсез но тодазы уг вайыло, дыр.

— Асме но, студентъёсты но уг жаляськы, — вераз Валей Кельмакович, — косӥсько дышетскисьёсты кыӵе ке диалектэз дышетыны, со диалектэн 10 бам тыр текст гожтыны, янгышъёссэс утчасько… Со кулэ рос-прос научной материал люкан понна. Тодӥсько, со понна монэ уноез уг яраты шуыса, изьвер но шуо. Нош университетэз быдтэмзы бере кӧня ке ар ортчыса, валало ик, малы со кулэ вал.

1971-тӥ арысен Валей Кельмаков 1 сюрслэсь трос удмурт филологъёсты дышетӥз, кивалтэмез улсын 10 пала кылосбур наукаосъя кандидатъёс будӥзы. Озьы наукае вамыштӥз кылосбур наукаосъя доктор, профессор,

«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн вице-президентэз Наталья Кондратьева но.

— Мыным удалтӥз Валей Кельмаковичлэн кивалтэмез улсын ужаны, мон шӧдыны кутски, макем удмурт кылмы пызырес, — вераз Наталья Владимировна. — Со милесьтым университетмес вылӥ уровене ӝутӥз, солы луыса пӧртэм выль ӧръёс усьтӥськизы, тыршеменыз туала наука азинске.

80 аресаз но Валей Кельмакович наука сярысь малпанъёсын улэ, азьло сямен ик, студентъёслы лекциос лыдӟе, статьяос, книгаос бордын ужа. Али, наукалы сӥзем ужъёссэ люкаса, выль зӧк книгазэ поттӥз. Со ваньмыз ӧвӧл ай, оскытэ тодосчи, эшшо 4-5 том поттэмын луоз.

Профессорлэсь сюлэмзэ кырӟан буйгатэ. Удмурт кун университетын «Чипчирган» ансамбль кылдӥз но, отчы ветлыны кутскиз. Соин ӵош кырӟамъёс Валей Кельмаковез атаенызы ӵошато. Йӧскалык бибилиотекае люкаськемъёсты но со аслаз куараеныз шумпоттӥз, ӝытэз йылпумъяз, кӧня ке калык гуръёсты кисьтыса.

Мария ЕМЕЛЬЯНОВА