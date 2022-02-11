Ижевск-Балезино чугун сюрес 77 ар талэсь азьло ужаны кутскиз

9-тӥ феврале Ижысь чугун сюрес лэсьтӥсьёслэн синпелетсы дорын ортчиз митинг. Со сӥземын вал Ижевск-Балезино чугун сюрес ужаны кутскем дырысен 77 ар тырмонлы.

Александра Русских дорын куноын Рамиль Гайнуллин. Туспуктэм Ижкар администрацилэн пресс-службаезлэн

Ужрадлы та нунал юнме быръемын ӧй вал. 1945-тӥ арын 9-тӥ феврале шаерысьтымы кивалтӥсьёс кема витем акт кинюртэмзэс пуктӥзы — Ижевск-Балезино чугун сюрес дась! Толон Ижысь Ленин ёрослэн йырыз Рамиль Гайнуллин люкаськемъёслы вазиськиз:

— Калыкмылэн чиданэзлы паймисько. Шуг-секытъёс шоры учкытэк, бадӟым малпанэз улонэ пыӵатӥзы! Со вакытэ ӧй вал туала техника. Пиналъёс, кышномуртъёс, арлыдоос — ог 40 сюрс адями — чугун сюресэз ӝутӥзы гольык киосын, лопаткаосын, киркаосын. Та секыт ужез адӟемъёс пӧламы ичи кылё ини. Соин ик соослы сӥзем потэ юн-юн тазалык. Тодэ ваёнъёссэс вераса мед вуттозы на трос нылъёсмылы но пиосмылы. Соос ноку но медаз вунэтэ, кыӵе секытэн сётӥськиз та сюрес шаермылы!

Ижевск-Балезино сюрес герӟаз Уйпал но Лымшор Уралъёсты. Ог 150 иськемез ӝутонлы висъямын вал 1 гинэ экскаватор. Но озьы ке но уж дыг-мог ӧз мыны — ар куспын йылаз-пумаз вуттэмын вал.

— Мон паймисько на мукетызлы но, — вера Горьковской чугун сюреслэн интыысь управлениезлэн ки­валтӥсезлэн воштӥсез Роман Городилов. — Сютэм, секыт аръёс шоры учкытэк, тросэз ужасьёс уждунзэс фронтлэн фондаз сётъяллязы. Соос ӧз малпаськылэ, маин кӧтсэс тырозы, мар дӥсялозы. Уксёзы ӧй вал кут гинэ но басьтыны, нош со соку 10 манет сылӥз. Ваньзы улӥзы одӥг малпанэн — сюресэз вуттоно но тушмонэз вормоно!

Быдэс Совето Союз кулэяськылӥз Ижевск-Балезино чугун сюреслы. Угось Быдӟым война кутскем бере Удмуртие выжизы кунмылэн уйпалысьтыз 50 пала заводъ­ёс. Соосты ужатон понна кулэ вал пу, эгыр, корт… «Ижсталь» завод андан ӵыжатылӥз Совето Союзысь 150 предприятиослы. Чугун сюрестэк вань та ужъёсты син азе пуктыны ик ӧй луысал.

Митинге пыриськись­ёс, Ижевск-Балезино чугун сюресэз лэсьтӥсьёслы тау карыса, синпелет доры гвоздикаос понӥзы. Собере дыртӥзы Александра Русских доры. Александра Ивановна вордӥськемын Красногорск ёросысь Каркалай гуртын 1929-тӥ арын. Туннэ улэ Ижын Ольга Витальевна нылыз дорын. 1942-тӥ арын 11 аресъем нылашез келяллям Якшур-Бӧдья ёросысь Кекоран черкогуртэ чугун сюрес лэсьтыны.

— Мон кадь пиналъёс Кекоранын трос вал, — тодаз вае Александра Ивановна. — Милемыз 22 метр ӝуждалаем нюкез сюен согыны косӥзы. Кин лопаткаосын, кин носилкаосын ужаз. Секыт вал гудыны, угось музъем чурыт, кӧльыё тупаз. Котькуд нунал 12 час пала тыршылӥмы, но чиданмы ӧз чигы. Сменамы йылпумъяськыку, киосмес ум ик шӧдылӥське ини вал. Милемын ӵош ик ужаллязы Германиысь пегӟем адямиос но. Соос шаплы тыршылӥзы, милемыз ялан лӧпкытъяса возьылӥзы. Гужем улӥмы тылысъёсын, нош толалтэ — землянкаосын. Кӧттырон, дӥськут-пыдкутчан ласянь асьмеос сюлмаськылӥмы. Туннэ куд-ог тодэ ваёнъёсы йырысьтым тӧлӟемын ини. Но кынмыса но сютэм ужаммы али но син азям.

Ольга КОРЕПАНОВА