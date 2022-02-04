Гужем толэзьёс но — йӧлэсь!

Та нуналъёсы Ижкар тымет дурын ӵаш поттыса ужало йӧ вӧлӥсьёс. Кибашлыослэн тыршеменызы татын матысь дыре Самуил Маршаклэн «12 толэзьёс» выжыкылэныз герӟаськем скульптураос кылдозы.

Пичи Пургаысь Виктор Яковлев «Удмурт йӧ» конкурсэ ӵемысь пыриськылэ. Туспуктӥз Максим Егоров.

Туэ «Удмурт йӧ» фестиваль 5-тӥзэ ортче, отчы Россиысь но бускель кунъёсысь 40-лэсь трос кибашлыос лыктыны мылкыд каризы вал.

— Куриськонъёсты пыр-поч эскерим, секыт вал пӧлысьтызы 12-сэ гинэ устооссэ бырйыны, — шуэ фестивалез огез радъясь, суредась, скульптор Анфим Ханыков, — кин ке соос пӧлысь фестивалямы арлы быдэ пыриськылэ, кин ке туэ нырысьсэ Удмуртие вуиз.

Озьы фестивале лыктӥзы Москва, Сочи, Кемерово, Томск, Чебоксары, Пермь, Мурманск палась йӧ вӧлӥсьёсты. Пӧлазы Удмуртиысь кибашлыос но вань.

Пичи Пургаысь искусствоосъя школаысь суредаськонъя дышетӥсьтэк Виктор Яковлевтэк шаерысьтымы кибашлыослэн огез но фестивальзы уг ортчы кадь.

— 1992-тӥ арын УдГУ-ысь художественно-графической факультетэз быдтӥ, кӧня ке арзэ Уваын пиналъёсты суредаськонлы, черченилыдышетӥ. Уваын ик искусствоосъя школаын ужаны кутски. Бӧрысь вордскем палъёсам, Пичи Пургае, берытски, — вера В. Яковлев. — Ужалляй пуэн, бетонэн, песокен, лымыен… Котькуд материал йӧспӧртэм. Ог 10 ар талэсь азьло йӧлэсь скульптураосты вӧлыны ӧдъяй. Со хрусталь кадь: небыт вандӥське, но пызырес, пилиськыны чаляк быгатэ.

«Удмурт йӧ» фестивальын Виктор Яковлев Алнашысь Юрий Конюховен ӵош ужа. Воргоронъёс шаерамы пулэсь скульптураосты лэсьтонъя огаз фестивальын тодматскиллям, кылзы тупам но эшъяськиллям. Али соос «Одӥг палась мукет пала потон» («Портал») скульптура лэсьто.

— Милям ужмы Самуил Маршаклэн выжыкылэныз юн герӟаськемын ӧвӧл, ми та тема шоры ас синмынымы, паськыт, учкимы, — валэктэ В. Яковлев. — Улытозяз адямилэн арлыдыз, улон интыез, мылкыдыз вошъяське… Ми со вакытъёсты аспӧртэм портал пыр возьматыны малпамы. Адями вамыш лэсьтон азяз умой-умой малпаськыны кулэ.

«Удмурт йӧ» фестиваль улсын лэсьтэм скульптураосты сӥё-дано 6-тӥ тулыспалэ усьтозы. Соосты дунъяны тол пумозь вань мылкыд карисьёс быгатозы.

«Удмурт йӧ» фестивалез 2018-тӥ арысен радъяло «Творческой Дача» арт-группа, Калык творчествоя юрт Тӧролэн но Правительстволэн, Ижкарлэн администрациоссы юрттэмен.

Мария ЕМЕЛЬЯНОВА