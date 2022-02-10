Владимир Путин дурбасьтӥз «Огъя Россия» партилэн рецептъя сётӥськись эмъюмъёсты дистанционно вузан сярысь ӵектосэзлы
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Ӵектосэз форумын шараяз Коммунаркаысь валтӥсь врач Денис Проценко. Омикронэн сэрен али тросэз коронавируслэсь доразы эмъясько. Висисьёс эмъюмъёсты дистанционно басьтыны быгатысалзы ке, асьсэлэсь но, врачъёслэсь но улонзэс капчиятысалзы.
— Врачъёс, туала амалъёсты кутыса, диагнозэз гинэ тупатыны быгато, нош эмъюм дуре больницаосы пациентъёс асьсэос вазиськыны кулэ, — вераз Денис Проценко, — врачлэн приёмез дистанционно нуыны луонлыкез кылдыны кулэ.
Денис Проценко пусйиз, Россиысь куд-ог улосвылъёс таӵе воштӥськонъёслы дасесь ни шуыса.
Президент та ӵектослы дурбасьтӥз.
— Та амалэз азинтоно, со улонэ пыӵаны кулэ, — вераз Владимир Путин.
Кун Кенешысь председательлэн воштӥсез «Огъя Россия» партилэн ёзчиез, улосвыламы «Здоровое будущее» проектлэн кураторез Надежда Михайлова вераз, таӵе луонлык маломобильной адямиослы туж пайдаё луысал шуыса.
— Али пандемия дыръя калыкен ичигес кусып возёно, соин но таӵе амал улонмес капчиятоз, — вераз со, — али больницаосын черодъёс бадӟымесь, висисьёс трос. Соослэн но ужзы капчигес мыноз, эмъюмъёсты дистанционно вузасалзы ке.
Форумын та ӵектослы Тазалыкез утёнъя министерство но дурбасьтӥз