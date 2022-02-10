Владимир Путин дурбасьтӥз «Огъя Россия» партилэн рецептъя сётӥськись эмъюмъёсты дистанционно вузан сярысь ӵектосэзлы

Ӵектосэз форумын шараяз Коммунаркаысь валтӥсь врач Денис Проценко. Омикронэн сэрен али тросэз коронавируслэсь доразы эмъясько. Висисьёс эмъюмъёсты дистанционно басьтыны быгатысалзы ке, асьсэлэсь но, врачъёслэсь но улонзэс капчиятысалзы.

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— Врачъёс, туала амалъёсты кутыса, диагнозэз гинэ тупатыны быгато, нош эмъюм дуре больницаосы пациентъёс асьсэос вазиськыны кулэ, — вераз Денис Проценко, — врачлэн приёмез дистанционно нуыны луонлыкез кылдыны кулэ.

Денис Проценко пусйиз, Россиысь куд-ог улосвылъёс таӵе воштӥськонъёслы дасесь ни шуыса.

Президент та ӵектослы дурбасьтӥз.

— Та амалэз азинтоно, со улонэ пыӵаны кулэ, — вераз Владимир Путин.

Кун Кенешысь председательлэн воштӥсез «Огъя Россия» партилэн ёзчиез, улосвыламы «Здоровое будущее» проектлэн кураторез Надежда Михайлова вераз, таӵе луонлык маломобильной адямиослы туж пайдаё луысал шуыса.

— Али пандемия дыръя калыкен ичигес кусып возёно, соин но таӵе амал улонмес капчиятоз, — вераз со, — али больницаосын черодъёс бадӟымесь, висисьёс трос. Соослэн но ужзы капчигес мыноз, эмъюмъёсты дистанционно вузасалзы ке.

Форумын та ӵектослы Тазалыкез утёнъя министерство но дурбасьтӥз