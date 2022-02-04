Бакча берысен — Олимпозь!

Тодмо луизы 2022-тӥ арын нырысетӥ паларлы Президентлэсь грантъёссэ висъянъя конкурсын вормисьёс. Соос радын — Йӧскалык прессалэн юртэз!

Туспуктӥз Максим Егоров

Та рад конкурсэ сётэмын вал быдэс Россиысь 10484 проект. Вормиз 1942-эз.

Соос сӥземын спортэз, лулчеберетэз азинтонлы, анай-атайтэк кылем нылпиослы, инвалидъёслы юрттонлы. «Удмурт дунне» газет таӵе конкурсын 2-тӥзэ вормиз ни — 2019-тӥ арын грант утӥм вал «Гурт адями» проектэн, нош таиз проектмы сӥземын спортлы, сое ми улонэ пыӵатом элькунысьтымы Куасэн бызьылонъя федерациен ӵош. Нимаське со «От околицы до Олимпа». Кызьы тодӥськоды, милям вань совето вакытысь туж ӟеч йылолмы — газетлэн кубокез понна куасэн бызьылонъя ӵошатсконъёс. Азьвыл Гурт шудонъёс уг ортчыло вал, ӵапак газетлэн ӵошатсконэз шаерамы бадӟымез но йӧноез лыдъяськиз, милям куас сюресмы вылын олимпийской чемпионъёс будӥзы, шуыны луоз.

Берло аръёсы калык нош ик кыстӥське мугорзэ кыдатон борды, гуртоос ӵошатсконъёсмы сярысь ялан юалляськыса уло, но туж тыршиськом ке но, арлы быдэ бадӟым ӵошатскон ортчытыны луонлык уг сюры. Со понна туэ, Президентлэн грантъёсызъя фонд юрттэмен, спортэн эшъяськись эшъёсмес нош ик куас сюрес вылэ ӧтеммы луоз! 13-тӥ южтолэзе (мартэ) Якшур-Бӧдья черкогуртын ортчоз «Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна 58-тӥ ӵошатскон. Положенизэ печатлаломы вуоно номеръёсын но соцсетьёсысь группаосамы.

Нялтас вераса, туэ, гурт спортсменъёс сяна, та ӵошатсконэ пыриськозы шаерысьтымы журналистъёс но — та сюрес вылын ик ортчоз иворчиослэн спартакиадазылэн нырысетӥ этапез. Озьыен, Йӧскалык прессалэн юртаз ужасьёс, «удмурт дуннеос», ужрадэз ортчытэм сяна, асьсэос но газетсылэн кубоксы понна нюръяськозы!

Со сяна, та нуналэ Якшур-Бӧдьялась стадионын ортчоз спортлы сӥзем праздник, отчы пиналъёс но, арлыдоос но пыриськыны быгатозы, школаын дышетскисьёс асьсэды эскерозы спортивной журналистикаын. Ужрадэ вуыны кулэ спортысь зэмос кизилиос. Нош туннэ, проектмес мытыса, ми ялӥськом нылпиос пӧлын спортлы сӥзем усто сочиненилы конкурс! Гожъяське, тӥледыз возьмало ӟеч кузьымъёс но зэмос чемпионъёсын пумиськонъёс!

Зинаида РЯБИНИНА, Йӧскалык прессалэн юртэзлэн кивалтӥсез, «От околицы до Олимпа» проектлэн авторез