А. Загребинлы оскемын Хельсинкиысь наукая но культурая российской центрен кивалтыны
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Тодмо историк, этнолог, Кун Думаысь VII ӧтчамлэн депутатэз Алексей Загребин Россотрудничестволэн Финляндиын оскем муртэз (представителез) луыса юнматэмын. Солы оскемын Хельсинкиысь наукая но культурая российской центрен кивалтыны.
Тодады вайытӥськом, Алексей Загребин трос аръёс ӵоже кивалтӥз Историяя, кылъя но литературая удмурт институтэн, пӧртэм общественной огазеяськонъёсын, Кун Думаысь депутат вал.