Арня ӵоже пельнянь сиём, ӵужонэн футбол шудом

Удмуртиын улӥсьёс толалтэез пельняньлы сӥзем фестивальтэк син азязы пуктыны уг ни быгато, дыр. 2015-тӥ арысен «Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» ижкаръёслэсь кӧтсэс гинэ уг тыры, соосты удмурт лулчеберетэн тодматэ. Туэ со 7-тӥ-12-тӥ тулыспалэ Киров нимо паркын ортчоз.

Дэри ёросысь Ожмос-Пурга гуртын улӥсьёс «Азьлозэ малпаса» конкурсэ пырисько.

Фестивалез радъясьёс — Йӧскалык политикая министерство но Эшъяськон юрт — тыршо сое арлы быдэ тунсыкогес, узыргес карыны. Озьы туэ малпамын вашкала удмуртъёслэсь сямъёссэс тодэ вайыны, ужрадэз пукон коркалы сӥзьыны.

Азьло ӝытъёсы егитъёс но, арлыдоос но пукон коркаосы люкаськылӥзы. Клубез соку шуныт мунчо яке выль корка воштылӥзы. Кузёос выль юртазы выжон азязы кӧня ке пол пукон ӝытъёс радъяны кулэ вал. Шулдыръяськонэз ужен огазеяллязы: кырӟан-веранзы куспын нылашъёс черсыны, керттӥськыны вуттылӥзы.

Куд-ог гуртъёсын та сям утиське на: арлыдоос дырзэс шулдыртон понна пукон коркаосын пумиськыло, ужрадъёс ортчытъяло… Нош кыӵе пукон ӝыт ческыт сиён-юонтэк!

— Кылем арын сямен ик, фестиваль дыръя быдэс арня ӵоже пӧртэм ужрадъёс луозы, — вераз Эшъяськон юртысь методист Алина Чернова, — Ижкарлэн пӧртэм сэрегъёсаз мастер-классъёс ортчылозы, ӝытъёсы — шудонъёс, шулдыр концертъёс: сцена вылэ тодмо удмурт кизилиос но, егит артистъёс но поталозы.

Фестиваль Удмуртиысь ёросъёсты но палэнэ уг кельты. Юри соос понна «Азьлозэ малпаса» конкурс ортче.

— Отчы пыриськон понна быдэс ёросэн яке гуртэн пукон корка сямъёсты видеое пуктоно, соосты социальной сетьёсы поттоно, — вераз Йӧскалык политикая министерствоысь калык

кусыпъёсты умоятонъя ёзлэн кивалтӥсез Александр Корепанов, — собере «Эктом-а?» тик-ток челлендже пыриськоно но фестивальлы яке удмурт лулчеберетлы сӥзем фотозона дасяно. Вань та куронъёсты быдэстэм гуртъёс пӧлысь жюри устоссэ быръёз, вормисьёс понна фестивальлэн берпуметӥ нуналаз, 12-тӥ тулыспалэ, Киров нимо паркын нимысьтыз сцена ужалоз, отын соос асьсэды возьматыны быгатозы.

12-тӥ тулыспалэ бадӟым саклык спортлы но висъяськоз. Бызьылыны яратӥсьёс PelmenRun вожвылъяськонын ӵошатскозы: 3 яке 15 иськем ортчозы, нылпиос кужымзэс 500 метрын эскерозы. Вормисьёсты, пельнянь тусъем медаль сяна, быдэс таз пӧзьтэм пельнянь возьмалоз. Вожвылъяськонэ пыриськон понна фестивальлэн pelmenfest.ru сайтаз нырысь пусйиськоно.

— Фестивальын гын сапеген хоккеен кӧня ке ар шудо ни, — вераз Александр Корепанов, — туэ командаос нырысьсэ ӵужонболын кужымзэс мерталозы: тупез ӟезьыосы ӵужонъёсын пыртыны вырозы. Ёросъёсын соин ӵем шудо, карын улӥсьёсты но та аспӧртэм спортэн тодматэммы потӥз.

Кылем арын фестивале 40 сюрслэсь трос адями вуылӥз. Туэ но ужрад калыклы тунсыко луоз. Со вакытэ ик тазалыклы но кышкытлык уз кылдыты: коронавируслэсь утись вань куронъёс быдэстэмын луозы.

— Али шаерамы коронавирусэн югдур капчи ик ӧвӧл, но ми оскиськомы, ужрадмылы ортчыны номыр уз люкеты шуыса, — вераз Александр Корепанов, — шуг-секытъёс кылдӥзы ке но, вань онлайн ужрадъёсмылы йылпумъянъёс лэсьтомы, вормисьёсты синпель кузьымъёстэк ум кельтэ.

Мария ЕМЕЛЬЯНОВА