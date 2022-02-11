Александр Бречалов: 23 сюрслэсь трос адями соцконтрактлы луыса юрттэт басьтӥз
Related Articles
2020-тӥ-2021-тӥ аръёсы элькунамы 6 но ӝыны сюрслэсь трос социальной контрактъёс гожтэмын вал, 5 сюрс контракт нылпиосын семьяос гожтӥзы, соос пӧлысь 2 сюресэз — трос нылпиё. Оглом кун юрттэт 23 сюрслэсь трос адямиос басьтӥзы, со сётӥське Владимир Путинэн ӵектэм «Демография» нацпроект улсын.
— Социальной контракт юрттэ малообеспеченной муртъёслы улонзэс умоятыны, — вераз Александр Бречалов, — кун коньдон гинэ уг висъя, азинскыны луонлыкъёс сётэ.
2022-тӥ арын социальной контракт улсын толэзьлы быдэ 12 сюрс 276 манет сётӥськоз.