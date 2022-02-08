Александр Бречалов ӟечкылаз наука удысысь ужасьёсты

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь

8-тӥ тулыспалэ – Россиысь наукалэн нуналыз. Вань тодосчиосты, профессоръёсты, студентъёсты, аспирантъёсты Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов ӟечкылаз аслаз социальной сетьёсаз.

Праздниклы сӥзьыса, Ижкарысь Дышетонлэсь ӟечлыксэ дунъясь центрын Егит тодосчиослэн форумзы ортчиз. Отчы пыриськизы Удмуртиысь Правительстволэн Председателезлэн воштӥсез Татьяна Чуракова, Кун Кенешысь наукая, дышетонъя, лулчеберетъя, туризмъя но егитъёсын ужан политикая ялан ужась комиссилэн председателез Татьяна Ишматова, дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова, Россиысь наукаосъя академилэн Уралысь ёзэзлэн Удмуртиысь эскерон центрезлэн кивалтӥсез Михаил Альес, шаерысьтымы тодосчиос, студентъёс но школаын дышетскисьёс.

– 2021-тӥ арез Россилэн Президентэз Владимир Путин наукалэн но технологиослэн ареныз ялӥз вал, – вераз Татьяна Чуракова, – берло вакытэ наука борды трос егитъёс кыстӥсько. Шаерамы тодосчиос азинско физико-матиматической, гуманитарной, гурт удысъёсын.

Со сяна Татьяна Чуракова вузъёсысь тодосчиослы кун наградаос сётӥз.

– Наукалэн нуналэз ортчемзэ но вуонозэ герӟа, – вераз дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова, – Удмуртиын наукаен тунсыкъяськон нылпиос пӧлын мед будоз шуыса, уно проектъёс улонэ пыӵатӥсько: усьтэмын IT-Куб, Кванториум, Научной коллаборацияя юрт, ТАУ центр, ёросъёсын – «Точка ростаос».

Туннэ нуналлы Удмуртиысь вузъёсын но Россись наукаосъя академилэн Удмуртиысь эскеронъёс ортчытъянъя институтаз 318 наукая докторъёс но 1 сюрс 319 наукая кандидатъёс. Кылем арын Ижысь М. Калашников нимо технической университетын 12 выль лабораториос усьтӥськизы, математикаез дышетӥсь вузъёс пӧлысь Удмурт кун университет 5 устоез пӧлы пыриз. Ижысь медициная академиысь 1 сюрс 600 студентъёс научной кружокъёсын тодон-валанъёссэс будэто. Гурт возёсъя академиын будосъёслэсь выль сортъёссэс потто.