Александр Бречалов: Удмуртиын бадӟым транспортно-логистической центр лэсьтэмын луоз

Удмуртия ялӥз туж бадӟым проект борды кутскемез сярысь – транспортно-логистической центр пуктон. Сыӵе центр юрттоз Евросоюзысь, СНГ кунъёсысь, Азиысь транзитъя перевозкаосты радъяны. Проект улонэ пыӵаны кутскоз ини 2022 арысен. Со шаерысьтымы гурт хозяйствоя министерстволэн чакламезъя радъяськоз. Угось проект кутскиз вал республикаысь гурт удысысь экспортёръёслы юрттон вылысь.

Туспуктэм Ольга Абрамовалэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Проектъя нырысетӥ пумиськон ортчиз ни. Сое нуиз Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Ольга Абрамова. Кенеш дыръя пусъемын вал: Удмуртилэн интыяськемез туж ӟеч, соин со быгатэ Урал но Приволжск улосъёслы транспортъя но транзитъя герӟет луыны.

Терминал пуктӥськоз Глазовын. Малы? Татысь чугун сюрес станция пыре Горьковской чугун сюресэ, нош со сюрес уйпалан артэ луэ Уйпал, нош лымшорын – Куйбышевской сюресъёсын, шунды ӝужан палан – Свердловской чугун сюресэн. Со сяна, Е22 европейской трасса дорысен Глазовозь 80 километр гинэ. Нош 700 километр радиус кемын – городъёс-миллионникъёс – Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Челябинск но мукет. Инвестпроектлэн дуныз – 3,9 миллиард манет. Сое пыӵатон кӧня ке этапъёсын мыноз.

—Логистикая рынок Россиын тужгес но азинскисъёс пӧлы пыре. Производство ӝутскемен но экспорт йылэмен, улосысьтымы транспортъя системаез паськытатон туж кулэ уж. Со юрттоз вузъёсты вакчигес дыр куспын вуттылыны… Со сяна, транспортно-логистической центрлы луыса выль уж интыос кылдозы, ӧжытсэ – 1 сюрс адямилы. Удмуртия понна со зэмзэ но туж кулэ проект, — пусйиз элькунмылэн тӧроез Александр Бречалов.