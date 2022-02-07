Александр Бречалов: лымылэн усемезлэн бервылъёсыныз нюръяськоно
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Туннэ Удмуртилэн Правительствоезлэн Председателезлэн воштӥсез Ильяс Ханнанов Тӧроен аппаратной кенешон дыръя ивортӥз, кызьы шаермы лымы усемлэн бервылъёсыныз нюръяське.
Трос лымы усёз шуыса, тодмо луэм бере управляющий компаниослы но ТСЖ-ослы курон келямын вал дырыз дыръя коркаос котырысь лымыез сузяно но липетъёс вылысь лыдзэ чакланы. Толшоре но тулыспалэ лымы графикъя утялтэмын вал. Нуназе 450 пала техника ужа, уйин – 230 пала.
— Городъёсын сузясько тротураъёс, корка котырысь сюресъёс, остановкаос, сюресъёс, — пусйиз Ильяс Ханнанов, — люкаськем лымыез городлэсь палэнэ потто. Али Ижкарын гинэ 600 кубометрлэсь трос лымы утялтэмын.
Сюресъёсты луоен но сылалэн пазяло, ДТП-ос ӧжытгес мед луозы шуыса.
Нимысьтыз саклык висъяське калыклэ вазиськонъёсыныз ужанлы.
И. Ханнанов дэмлаз азьланяз но озьы ик саклыкез лябӟытытэк ужаны.
— Муниципалитетъёслэн йыръёссылы косоно огазеяськонъёслэн кивалтӥсьёссылы ялыны, калык юртъёслы матын машинаоссэ медаз кельты шуыса, липетъёс вылысь лымы усьыкуз соосты согыны быгатоз, — йылтӥз Ильяс Ханнанов.
— Дэмласько городлэсь котькуд ёроссэ 15-20 люкетлы висъяны, котькудӥз понна кыл кутӥсез бырйыны, — вераз Александр Бречалов.
УД