Александр Бречалов: лымылэн усемезлэн бервылъёсыныз нюръяськоно

Туннэ Удмуртилэн Правительствоезлэн Председателезлэн воштӥсез Ильяс Ханнанов Тӧроен аппаратной кенешон дыръя ивортӥз, кызьы шаермы лымы усемлэн бервылъёсыныз нюръяське.

Трос лымы усёз шуыса, тодмо луэм бере управляющий компаниослы но ТСЖ-ослы курон келямын вал дырыз дыръя коркаос котырысь лымыез сузяно но липетъёс вылысь лыдзэ чакланы. Толшоре но тулыспалэ лымы графикъя утялтэмын вал. Нуназе 450 пала техника ужа, уйин – 230 пала.

— Городъёсын сузясько тротураъёс, корка котырысь сюресъёс, остановкаос, сюресъёс, — пусйиз Ильяс Ханнанов, — люкаськем лымыез городлэсь палэнэ потто. Али Ижкарын гинэ 600 кубометрлэсь трос лымы утялтэмын.

Сюресъёсты луоен но сылалэн пазяло, ДТП-ос ӧжытгес мед луозы шуыса.

Нимысьтыз саклык висъяське калыклэ вазиськонъёсыныз ужанлы.

И. Ханнанов дэмлаз азьланяз но озьы ик саклыкез лябӟытытэк ужаны.

— Муниципалитетъёслэн йыръёссылы косоно огазеяськонъёслэн кивалтӥсьёссылы ялыны, калык юртъёслы матын машинаоссэ медаз кельты шуыса, липетъёс вылысь лымы усьыкуз соосты согыны быгатоз, — йылтӥз Ильяс Ханнанов.

— Дэмласько городлэсь котькуд ёроссэ 15-20 люкетлы висъяны, котькудӥз понна кыл кутӥсез бырйыны, — вераз Александр Бречалов.

УД