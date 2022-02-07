Александр Бречалов косӥз колл-центръёслэсь ужзэс кужмоятыны

Удмуртиын коронавирусэн черламъёслэн лыдзы будэ, нуналлы быдэ 1 сюрс 800 пала выль висисьёс кылдо. Озьы ке но, Роспотребнадзорлэн постановлениезъя, висьыны кутскемъёсын кусып воземъёс карантинын пукыны кулэ ӧвӧл, 7 нунал ӵоже эмъяськем бере тест сётоно ӧвӧл, больничной листэз онлайн пытсаны луэ. Со сярысь Тӧроен аппаратной совещаниын ивортӥз Удмуртиысь Правительстволэн председателезлэн воштӥсез Эльвира Пинчук.

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— 2 арня ӵоже адӟиськомы ни, макем трос адями черла, туннэ нуналлы «омикрон» штамм «дельта» штаммез шаерысьтымы улляз. Висён капчигес мынэ, азьло висисьёс пӧлысь 20 процентэз больницаосын эмъяське вал, али 5 процентэз гинэ, — вераз Эльвира Пинчук.

Соин сэрен ик коркась корка ветлӥсь бригадаос азьын выль круонъёс пуктэмын: табере врачъёс пациентэз нырысьсэ эскерыны лыктыкузы ик соослэсь ПЦР-тест лэсьтон понна материалзэс басьто, ПЦР-тестлэсь йылпумъянъёссэ возьматэк, эмъюм кельто.

Со сяна Удмуртиысь больницаос арняяз 7 нунал ужало. Врачъёс борды итӥськизы Элькунысь медициная колледжысь 400 пала студентъёс, Ижкарысь медициная академиысь 299 пала ординаторъёс. Туннэ нуналысен врачъёслы юрттыны кутскозы медициная академиысь эшшо 400 пала 4-тӥ но 5-тӥ курсын дышесткисьёс.

122 но 8-800-100-24-47 номеръёсъя ужась пӧсь линиосын уж кужмоятэмын. Колл-центр уй но, нунал но ужа.

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов косӥз ӝог юрттэт сётонъя бригадаослэсь лыдзэс 14-ысь 24-озь будэтыны.

— Колл-центръёс калыклы дырыз дыръя валэктон сётыны кулэ. Оскисько, кӧня ке арня ортчыса, югдур тупатскыны кутскоз шуыса, — вераз Александр Бречалов.

УД