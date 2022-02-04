Александр Бречалов коронавирусэн герӟаськем югдур сярысь ивортӥз

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Толшоре но тулыспалэ ОРВИ-ен, гриппен висисьёс уно луо, нош али, пандемия вакытэ, та висёнъёс борды коронавирус итӥське на. Котькуд нунал 150 пала муртэз больницаосы выдто, али ковид-стационаръёсын 1 сюрс 328 пала мурт кылле, 25 сюрсэз дорысен эмъяське. Со сярысь Муниципалитетъёслэн йыръёсынызы арнялы быдэ ортчись совещаниын ивортӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

— Куд-ог поликлиникаосын бадӟым черодъёс кылдо, — вераз Александр Бречалов, — жаляса верано, врачъёс но висё, соослы юрттыны Ижысь медициная академиысь студентъёс потӥзы. Складъёсын эмъюм тырмыт. «Огъя Россия» партилэн «МедПоддЕРжка» проектэз мыло-кыдо ужа, улӟиз «Мы Вместе» акция но. Соос улсын эмчиослы, висисьёслы волонтёръёс юртто на.

Удмуртиысь Тазалыкез утёнъя министерстволэн консультационной центрез ужа. 8-800-100-24-47 номеръя уй но, нунал но жингыртыны луэ. Со сяна колл-центрен «Инстаграм» https://www.instagram.com/callcentrcovidur/ но WhatsApp пыр ‎+7 952 408-57-79 номеръя герӟаськыны луэ.