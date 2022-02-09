Александр Бречалов Граждан авиациын ужасьёсты праздникенызы ӟечкылаз
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Туннэ быдэс кунын асьсэлэсь праздниксэс пусъё пилотъёс, бортпроводникъёс, диспетчеръёс, авиакомпаниосын но аэропортъёсын ужасьёс. Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов соосты аслаз социальной сетьёсаз ӟечкылаз, «Ижавиа» авиакомпаниын Boeing 737-800 самолётлэн командирез Дмитрий Копосов сярысь видео поттыса.
— Кылем арын милям авиакомпанимы 2 сюрс 700 пала рейс лэсьтӥз, 323 сюрслэсь трос адямиосты одӥг интыысь мукет интые вуттӥз, — гожтӥз Александр Бречалов, — Як-42 самолётъёсты воштӥзы Boeing-ёс, соин ик аэропортмы но вылӥ уровене ӝутскиз.
2022-тӥ арын эшшо кык Boeing 737 самолётъёсты басьтыны чаклаське. Али Ижкарысь аэропорт 15 маршрутъя ужа. 2021-тӥ арын Ижкарысь калык ӵемгес лобаз Москвае, Санкт-Петербурге но Сочие.