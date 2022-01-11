2022-тӥ арын нылпиосын семьяослы выль юрттэт сётӥськоз
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2022-тӥ арысен семьяос толэзьлы быдэ быгатозы 3 ареслэсь пичи нылпиоссылы выплатаос басьтыны. 1-тӥ яке 2-тӥ нылпилы коньдонэн юрттэт сётӥськоз, семьялэн 1 адямилы шоро-куспо доходэз 24 сюрслэсь 552 манетлэсь ичигес луэ ке. Соослы тыриськоз 11 сюрс 144 манет.
— Та ӟеч вамыш, угось нылпиосын семьяослы бадӟым саклык висъяны кулэ, — вераз Удмуртиысь Общественной палаталэн ёзчиез Светлана Малышева, — Егит семьяос таӵе юрттэт сярысь тодӥзы ке, капчигес дӥсьтозы нылпи вайыны.
УД