Шаерысьтымы больницаосын волонтёръёслы кулэяськон вань.
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— Туннэ городъёсысь но черкогуртъёсысь 15 пала больницаос вазиськизы ни «Огъя Россия» партилэн волонтёръёсызлэн центраз, — вераз «Огъя Россия» партилэн Удмуртиысь ёзэзлэн исполкомезлэн кивалтӥсез Александр Шамшурин, — кылсярысь, Ижкарысь 10-тӥ больницалы эмъюм нуллон понна машинаен ворттылӥсь волонтёръёс кулэ, нош Дэри больницаын пыронын температура мертась но регистратураын ужась муртъёс уг окмо.
«МедПоддЕРжка» проект ужзэ азьланьтэ. Волонтёръёс радэ пырыны мылкыд карисьёс быгато жингыртыны 8 (3412) 725 385 номеръя.