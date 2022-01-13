Удмуртиын улӥсьёс пӧлысь 81 процентэз «Госуслуги» порталэз уже кутэ
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Удмуртиын 14 ареслэсь бадӟымъёс пӧлысь «Госуслуги» порталын учётной записьсы юнматэмын 81 процентэзлэн. 2021-тӥ арын бамъёссэс юнматӥзы 147 сюрслэсь трос выль пользовательёс.
«Госуслуги» портал 2009-тӥ арын кылдӥз, али со арлы быдэ выльдӥське. Озьы, 2021-тӥ арысен со пыр школаез йылпумъясьёс ЕГЭ-ын басьтэм баллъёссэс тодыны, университетъёсы дышетскыны пырон понна документъёссэс сётыны быгато.
Портал пыр ик пиналъёсты нылпи садэ гожтыны, выплатаосты, пособиосты басьтон понна заявление келяны яра. Со сяна огдырлы прописка но лэсьтыны луэ.
«Получение актовых записей ЗАГС» бамын пӧрмоз вордӥськем, кузпалъяськем но люкиськем сярысь свидетельствоослэсь копиоссэс басьтыны.
«Госуслуги» порталэ ик вакцина пуктэм бере QR-кодъёс вуылӥзы. Удмуртиын 640 сюрслэсь трос адямилэн кодъёссы вань. Коронавирусэн висемъёслы но отчы ик сертификатъёссы вуылӥзы.
«Диалог» огазеяськонлэн ивортэмезъя, Россиын улӥсь калык пӧлысь 48 процентэз вань документъёссэ «Госуслуги» пыр лэсьтэ, 64 процентэз пусъе, со улонзэс трослы капчиятэ шуыса.
УД