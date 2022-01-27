Удмуртилэн тӧроез Александр Бречалов Олимпиадае мынӥсь спортсменъёслы вормонъёс сӥзиз

У. Нигматуллина

В. Васнецова

Л. Васильева

24-тӥ тол Олимпийской шудонъёс 4-тӥ-20-тӥ тулыспалэ Пекинын ортчозы. Отчы Удмуртиысь спортсменъёс но мыно: Лилия Васильева (куасэн бызьылон), Ульяна Нигматуллина но Валерия Васнецова (биатлон). Мария Печникова кунлэсь данзэ утёз хоккейя ӵошатсконъёсын. Тренеръёс пӧлын но шаерысьтымы муртъёс вань: Олег Перевозчиков дася куасэн бызьылӥсьёсты, нош Максим Максимов – биатлонистъёсты.

Со сярысь ивортӥз Александр Бречалов аслаз социальной сетьёсаз, улосчиосмылы ӟеч ӵошатсконъёс но вормонъёс сӥзиз, вожвылъяськонъёсты учкоз шуыса вераз.

Со сяна Олимпийской командалэн запасаз пыризы биатлонист Александр Поварницын но фигуристка Елизавета Туктамышева. Нош Удмуртиысь Максим Макаров но Никита Лобастов Олимпиадаын мукет кунъёслэсь данзэс утёзы.