Удмуртилэн Тӧроезлэн ӵектэмезъя Нылгаысь общественной центр егитъёслэсь медиаслётсэс пумитаз

Ува ёросысь Нылгаысь общественной центр пуктэмын вал «Комплексное развитие сельских территорий» программа улсын, со ӧсъёссэ 2022-тӥ арын толшоре усьтӥз. Владимир Путинэн совещаниез дыръя вице-премьер Виктория Абрамченко пусйиз, кунамы та программая пуктэм проектъёс пӧлысь та тужгес но бадӟымез вал шуыса.

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь

Центрын интыяськизы администрация, полицейской пукнт, лыдӟиськонни, 250 муртлы концертной зал.

— Центрлэн кылдэмез юрттӥз калыклы черкез берыкытыны, берло аръёссэ культурая юрт ӵапак отын интыяськиз, — вераз Виктория Абрамченко.

Стдентлэн нуналаз, Александр Бречаловлэн ӵектэмезъя, татын ёросысь егитъёс понна медиаслёт ортчиз. Школьникъёс, студентъёс но ужбергатӥсьёс дышетскизы туспуктыны, видео лэсьтыны, анимациен ужаны, социальной сетьёс понна текстъёс гожъяны.

— Таӵе проектъёс гурт улонэз трослы ӟечгес карыны юртто, — вераз Александр Бречалов, — «Огъя Россия» партилэн «Культура малой родины» проектэз улсын ми гуртъёсысь культурая юртъёсты тупатӥськомы, Владимир Путинэн ӵектэм «Культура» нацпроект улсын культурая юртъёсты пуктӥськом но выльдӥськом. Азьланяз но Удмуртия та выллем федеральной программаосы пыриськоз.

УД