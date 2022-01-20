Удмуртилэн Правитльствояз кенешизы лымы сузян сярысь
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Удмуртилэн Тӧроезлэн Александр Бречаловлэн куремезъя, Правительствоын шаерамы лымы сузян сярысь кенешон ортчиз. Отчы пыриськизы Правительстволэн Председателезлэн воштӥсез Ильяс Ханнанов, Тӧролэн но Правительстволэн Администрацизылэн кивалтӥсез Сергей Смирнов, вице-премьер Евгений Поздеев, Удмуртиысь жилищной инспектор Ренат Зиганшин но вань муниципал кылдэтъёслэн йыръёссы.
– Туэ трос лымы усе, соин ик сое сузянэз рос-прос радъяно, – вераз Ильяс Ханнанов, – бадӟым сюресъёсты умой сузяськомы, нош азбаръёсын, коркаос котырын югдур сыӵе ик ӟеч ӧвӧл, лымы дырыз дыръя уг сузяськы. Калык со пумысен ӵем вазиськылэ.
Ренат Зиганшин ивортэмъя, али Ижкарын, Воткинскын, Глазовын, Сарапулын но Можгаын, Дэри но Камбарка ёросъёсын 420 азбар эскеремын. 84-яз нарушениос шедьтэмын.
Ижкарлэн йырыз Олег Бекмеметьев вераз, шоркарын валтӥсь сюресъёс, остановкаос лымылэсь сузямын ни шуыса, азбаръёсын уж азьланьтӥське.
– Югдурез нуналлы быдэ чакласа возёно, – вераз Сергей Смирнов, – нырысь ик чаклано, больницаос, школаос доры нуись сюресъёсты.
УД