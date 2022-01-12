Саклык висъяно школаосысь музейёслы

Кун Думаысь депутат Лариса Буранова школаосты тупатъянъя федеральной программа улсын ӵектэ школаосысь музейёсты но выльдыны.

Туспуктэм udmurt.er.ru сайтысь.

Со сярысь депутат кенешиз «Территория права» лагерьысь пиналъёсын. Лариса Буранова ӧтиз соосты школаосысь музейёсты азинтон понна проект бордын ваче ужаны.

Али Удмуртиысь 170 школаосын асьсэ музейёссы вань, но тросэз соос пӧлысь вужмизы ни.

— Экспонатъёсты но, ужан амалъёсты но выльдоно, — вераз Лариса Буранова, — Соин ик пиналъёслэсь юрттэтсэс кури, мед соос эскерысалзы, кыӵе югдурзы школаосазы, кулэ на-а соослы музейзы, кельше-а солэн ужамез. Мед со сярысь школалэн администрациез интые асьсэос пиналъёс вералозы. Озьы, соос юрттозы школаысь туала музейлэсь туссэ кылдытыны.

Пиналъёс куд-ог дэмланъёссэс пумиськон дыръя ик шараязы. Соослэн малпамзыя, нырысь ик уже туала технологиосты кутоно, соос историе мургес зымыны юрттысалзы, пе. Озьы ик соослэн тросгес вашкала арбериосты адӟемзы, киосынызы кутылэмзы потэ.

— Милям музеямы трос вашкала арбериос, удмурт калык дӥськутъёс, Совето Союзлэн улонэз сярысь верась тӥрлыкъёс, но уг тырмо выль малпанъёс, музеен герӟаськем тунсыко проектъёс, — вераз Ижысь 54-тӥ школаын 10-тӥ классын дышетскись Арина Чураева.

Школаысь музейёсты азинтон понна проектлы юрттыны вань мылкыд карисьёс быгато. «Огъя Россия» партилэн Удмуртиысь ёзэзлэн сайтаз, социальной сетьёсысь бамъёсаз школа музейдэс туспуктыса келяно, кыӵеен туала музеез адӟиськоды гожтоно.

УД