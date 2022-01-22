Президент малпанзэ быдэстӥз
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Выль ар азьын Алнаш ёросысь Елена Жукова «Ёлка желаний» акцие пыриськиз. Россиысь Президентлы Владимир Путинлы, дышетсконзэ капчигес карон понна компьютер курыса, гожтэт келяз. Владимир Владимировчилэсь кузьымзэ Еленалы вуттӥз Удмуртиысь Тӧролэн но Правительстволэн администрацизылэн кивалтӥсез Сергей Смирнов.
Елена трос нылпиё семьяысь, соос 5 кузя. Нылаш школаын «5»-лы дышетске, англи кылэз но математикаез яратэ, пӧртэм ӵошатсконъёсы, олимпиадаосы пыриськылэ, отысь вормонъёстэк уг бертылы.
— Гожтэтме келякум, туж оскисько вал малпанэ быдэсмоз шуыса. Компьютер мыным кулэ англи кылэз онлайн дышетыны, проектъёс гожъяны, — вераз Елена, — кемалась ик ӧвӧл киужен вырыны кутски, Интернетысь видеоурокъёс учкыло, вылезлы дышетско. Вынылы но дорысь ужзэ быдэстон понна компьютер кулэ, кузьымлы кыкнамы шумпотӥськомы.
Нылашлэн вынъёсыз но кузьымтэк ӧз кыле, соослы быдэн конструктор ваизы.
— Еленалэсь малпанзэ Президент быдэстӥз, мон солы юрттӥ гинэ, — вераз Сергей Смирнов, — туж шумпотӥсько таӵе быгатӥсь нылашен тодматскыны удалтӥз шуыса. Малпасько, азьланяз но солэн вань бадӟым малпанъёсыз быдэсмылозы шуыса.
УД