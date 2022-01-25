Нылпиосын семьяослы тросгес юрттэт сётӥськоз
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Евразиысь нылкышноослэн форумазы Президент Владимир Путин ивортӥз нылпиосын семьяослы тросгес юрттэт сётӥськоз шуыса.
— Кун семьяослы юрттыны кулэ нылпи школаез йылпумъятозь, — вераз со.
Та ӵектослы дурбасьтиз Удмуртиысь Кун Кенешлэн тӧроезлэн воштӥсез Надежда Михайлова:
— Калыкмы медаз синомы шуыса, кун нылпиосын семьяослы юрттыны кулэ, егитъёс пинал вайыны мед дӥсьтозы шуыса, — вераз со. — 2022-тӥ арысен пособиос будэтэмын луозы. Бадӟым юрттэт сётэ анай капитал но. Шаерамы берпуметӥ 10 ар ӵоже трос нылпиё семьяослэн лыдзы кык поллы будӥз.
Удмуртиысь Правительстволэн Председателезлэн воштӥсез Татьяна Чуракова вераз, кыӵе юрттэт нылпиосын семьяослы шаермы сётэ:
— Удмуртиын «Демография» напроект улсын 2018-тӥ арысен 3-аресозь нылпиослы толэзьлы быдэ выплата тыриське. 2022-тӥ арын со 11 сюрс 144 манет луоз. Таӵе юрттэт 12 сюрс пала семья басьтэ.
Трос нылпиё семьяослэн коммунальной услугаос понна тырем коньдонзылэн 30 процентэз берыктӥське, одӥг машина понна ичигес налог тыриське, толэзьлы 1 пол соос дунтэк ветлыны быгато музейёсы но адӟытонъёсы, школаосын нылпиосты дунтэк сюдо но мукет. Шаерамы 2021-тӥ арын юрттэт басьтӥзы 32 сюрс пала трос нылпиё семьяос.
УД