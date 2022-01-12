Кун Кенешысь депутатъёс эмъян учреждениосты тупатъянъя федерал закон кылдытыны ӵектӥзы

Кун Кенешысь депутатъёс Кун Думае кичӧлтонэн потӥзы: эмъян учреждениосты тупатъянъя федерал закон юнматоно.

— Вужмыны кутскись больницаосты, поликлиникаосты тупатъяны коньдон ялануг тырмы, — шуиз Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев. — Таӵе ик югдур вал дышетон удысын: школаос вужмо, нош тупатъяны немаин. Соин ик элькунамы «Бадӟым ремонт» программа юнматӥм. Со чотын уно дышетон организациослэсь липетъёссэс, укнооссэс вошъяны быгатӥм ни. Табере программамес синйылтӥзы Россиын но — быдэс кунамы дышетон организациосты выльдыны чакламын, Москва коньдон висъяны дась луиз. Та амалъя ик выльдыны луоно, малпасько, эмъян организациосты но.

Шаерысьтымы больницаосты выльдыны кема аръёс ӵоже уксё ӧз сюрылы. Берло аръёссэс гинэ кӧня ке висъяськылӥз ни. Вуоно арлы 500 миллион манет чакламын. Но тазалыкез утёнъя министерстволэн лыдъямезъя, оглом талы ог 6 миллиард манет кулэ.

Элина Кумачёва