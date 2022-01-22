Кинлы коронавируслэсь прививка пуктыны уг яра?
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Россиысь минздравлэн йырыз Михаил Мурашко выль приказ юнматӥз, отын пусъемын, кинлы коронавируслэсь прививка пуктыны уг яра. Приказэн пыр-поч тодматскыны луэ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201170016?index=0&rangeSize=1 ссылкая.
Нырысетӥ прививка бере аллергияосты шараяськизы ке, анафилактической шок, судорогаос кылдӥзы ке, 40 градуслэсь бадӟым температура ӝутӥськылӥз ке, коронавируслэсь прививкаез выльысь пуктоно ӧвӧл.
Паласькись висёнъёсын курадӟемды, кӧлӥсь висёнъёстылэн сайкамзы бере вис кароно. Бурмемды бере 2-4 арня вите, собере гинэ прививка пуктыны яра.
Лек пыктосъёсын нюръяськисьёслы, пияно но нонтӥсь кышномуртъёслы «Эпиваккорона», «ЭпивакКорона-Н», «Спутник Лайт», «Спутник М», «КовиВак» вакцинаосты пуктыны уг яра.
12-18 аресъемъёслы «Спутник М» вакцинаез гинэ пуктыны яра.
Али Удмуртиын мылкыд карисьёс «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпивакКорона» но «КовиВак» вакцинаосты пуктыны быгато. Шаерамы прививка 680 сюрс 444 адями пуктӥз ни.
УД