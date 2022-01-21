Инвалидностен адямиос ОСАГО-я компенсациез капчигес басьтыны быгатозы
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Инвалидностен адямиос ОСАГО полисъя тырем премилэсь 50 процентсэ компенсациен басьтыны быгато. 2022-тӥ арысен сое Россиысь Пенсионной фонд тыре.
Компенсациез басьтон понна азьло ОСАГО полисэз возьматоно, куриськон гожтоно вал, нош али компенсация сотэк сётӥськоз ни. Нырысьсэ компенсация дуре вазиськыку гинэ документъёстэс возьматоно луоз.
Пыр-почгес тодыны луэ Россиысь Пенсионной фондлэн справочнояз (3412) 607-508, 607-510 телефонъёсъя жингыртыса, яке Огъя контакт-центре 8-800-6-000-000 номеръя вазиськыса.
УД