Ижкарын 7 иськемлэсь трос сюресъёс тупатэмын луозы

2022-тӥ арын «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс» нацпроект улсын Ижысь Ленинской, Первомайской но Октябрьской ёросъёсын сюресъёсты тупатъялозы. Со сяна пешеходъёслы тротуаръёсты выльдозы.

Бадӟым уж нуиськоз Гагаринлэн ульчаяз: Областной ульчаысен Железнодорожной вокзалозь 1 но ӝыны иськем тупатэмын луоз. Оглом Элькунамы 2022-тӥ ар ӵоже 172 иськем пала сюресъёс выльдӥськозы.

— Жаляса верано, сюресъёсты выльдыса гинэ калыкез кышкытлыклэсь уд утьы, угось куд-огез водительёс правилоосты тӥяса ветло, руль сьӧры кудӟыса пуксё, — вераз Удмуртилэн Общественной палатаезлэн ёзчиез Игорь Сухоруков, — 2022-тӥ арысен сюрес вылын правилоостэк ворттылэм понна 2 пол административной наказание басьтэм, 2 пол правоостэк кельтылэм водительёс вылэ, нош ик законэз тӥязы ке, уголовной уж ӝутӥськоз. Малпасько, таӵе амал кемалась кулэ вал ни.

УД