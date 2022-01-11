Вуж Аргабашлэн осконэз — фермер

Кизнер ёросысь Вуж Аргабаш гуртэ пырыку ик, йӧн-йӧн адӟисько ӵыжак-выль пуктэм фермаос, чузъясько трактор гуретэм куараос — Александр Семёнов фермерлы луыса гурт улэ, азинске.

1 трактор но 150 скал

2007-тӥ арын Александр Семёнов фермер хозяйствозэ усьтӥз

Куке но та палъёсысь калык мыло-кыдо ужаз Тельман нимо хозяйствоын. Но 2000-тӥ аръёсы со куашканы кутскиз. Гуртоос шуо: син азе пуктыны кышкыт, мар луысал гуртэнымы, Александр Леонидович, фермер кариськыса, калыклы уж интыос ӧй кылдытысал ке.

— Соку мон туж умой валасько вал: хозяйство быриз ке, гурт но быроз, — вера Александр Семёнов. — Нош Вуж Аргабаш аслым туж дуно — татын мон вордски, быдэ вуи. Школа бере ог 3 арлы Москвае кошкылӥ, отын плиточниклы дышетскыса вуттӥ. Но армие ветлэме бере дор палъёсы выльысь бордазы кыскизы. Татын кылемын вал анае но атае. 6 пинал пӧлысь мон пичиез — агайёсы-апайёсы асьсэ понна кариськемын ни вал. Малпай: берто, семья кылдыто, юрт пукто… Берытскыса ини мушкасьлы дышетски, пудоен, картошка будэтонэн выри, пилорамае вал. Колхоз соку ляб вал ни, соин но отчы кариськеме ӧз поты. Нош куке со банкрот луиз, мынэсьтым юазы: Вуж Аргабаш бригадаез аслыд басьтод-а? Калыклы шуи: ужады ке, басьто!

Александр Семёнов ужаны кутскиз 1 тракторен, калыклэсь музъем пайёссэс басьтэмез бере 1 сюрс 200 гектар бусыосыз луизы.

— Эшшо пунэмаськыса басьтӥ 150 йыр скалъёсын вуж фермаез, — тодаз вае фермер. — Скалъёс егитэсь ӧй вал ни, вылаз ик, ог 80 процентэзлы лейкоз паласькемын вал. Ог 2 ар пала соосты ик кыским, но валаськом вал: озьы ужаны уг яра! Жаль ке но вал, вань скалъёсты одӥгтэмак сдатьтоно луиз. Фермаез быдэсак сузям, дезинфекция карим. Нош пудо уксёен ю тысь калтонъя ӵыжак-выль комбайн басьтӥм. Мар табере кароно? Пудотэк кылем уг поты. Вуоно араз со выль комбайнмес банке залоге сётӥм но выльысь скалъёс басьтӥм. Нырысь трос ик ӧй вал, йырзэс пумен будэтӥм.

2 выль ферма, КЗС, лапас

2007-тӥ арысен кутскыса, фермер хозяйство пумен юнмаз. Туннэ кивалтӥсьлэн мылкыдыз капчи: азязы пук­тэм ужпумъёссы быдэс­мо. Берло дыре гинэ 2 ӵыжак-выль фермаос пуктыны бы­гатӥзы — котькудӥз 200 йыр­лы. Одӥгез кысконо скалъёсын тырмемын, мукетыз — кунянъёсын, ветылъёсын.

— Скалъёсмы али нуналаз шорлыдын 19 килограмм йӧл сёто, — пусъе Александр Леонидович. — Тросгес но кыскылӥм ни. Йӧлмы ӵемгес вылӥ сортэн кошке, шер гинэ 1-тӥ сорт луэ. Солэсь улӥе ум лэзиське! Кытчы карыны ум ёрмиське — Сарапулысь йӧл басьтӥсьёс асьсэос вуо — тупаса ужаськом. Одӥгзэ фермамес но пуктыны соос ик, эсьма, юрттӥськизы.

Фермаос котырын, бусыосын но табере тырмыт техника берга — ваньмыз-ӧвӧлэз 13 пумо. Эшшо ке кылем арын фермер хозяйствозэс азинтыны 2,7 миллион манет грант утӥзы! Со борды асьсэлэсь ог 1 миллион манетсэс ватсазы на но сеялка, борона, культиватор но мукетсэ басьтӥзы. Табере бусы ужъёссы капчиенгес мыно но ӝог йылпумъясько — артысь хозяйствоослы но юрттӥськыны вутско на. Зэм, туэ, куазь кӧс улэмен, котькинлэн сямен ик, аргабашъёслэн но ю тысьсы ӧжытгес люкаськиз — 700 тонна пала, кылем арын 1 сюрс 500 тонна луиз вал.

Гуртэ пыронэз шулдырто выль фермаос

Но пудозэс маин толйытыны ум ёрме, пе. Кылем арын дасям сиёнзы кылемын на. Со сяна, тырмыт луиз силоссы, турынзы, курозы.

— Вань культураосты пичиен-пичиен кизиськом, — веранзэ азинтэ фермер. — Туэ тужгес трос урожай сётӥз чабеймы, гектарысьтыз 21 центнер потӥз. Пичи-пичи люкаськиз ӟегмы но, сезьымы но, кӧжымы но. Ю тысьмес но кытын возьыны ум ёрмиське — туэ гинэ бадӟым склад пуктӥм. Ӧжытак вазенгес КЗС-мес быдэсак выльдӥм — тысь куасьтонзэ но, сортировказэ но. Бен, техника котьку выльдэмез-чакламез кулэ каре. Но туннэ нуналлы соин шугъяськонъёсмы ӧвӧл.

Валтӥсь интыын — ужасьёс

Фермер нырысетӥ интые пуктэ ужасьёссэ! Хозяйствоын соос 25 пала лыдъясько. Вань огдырлы вуылӥсьёсыз, вань аръёсын тыршисьёсыз. Шоро-куспо уждун 25 сюрс манет котыр люкаське.

— Но ужась муртлэн уждунэз 30 сюрс манет ке но луыны кулэ, — вера Александр Леонидович. — Ми тыршиськом сое отчыозь вуттон понна. Бен, гужемзэ механизаторъёслэн со 50-60 сюрс манетлэсь но ортче. Ужало бере, малы уд тыры?

Эшшо кысык вакытэ ужасьёсты хозяйствоын дунтэк сюдо — со понна нимысьтыз пӧрась кутыло. Араз 3-4 тужгес ӟеч ужасьёсты санаторие шутэтскыны дунтэк лэзьыло.

Александр Семёнов фермерлэн вань эшшо одӥг бадӟым малпанэз — ужась­ёсызлы улон интыен юрттон.

— Кин тодэ, оло, дорамы палэнысь лыктыны мылкыд карисьёс луозы, — вера Александр Леонидович. — Ужась киос милемлы кулэ. Гуртмы угось пичи гинэ — ог 30 коркан улӥсез. Ма, туэ Вуж Копкиысь трос пиналэн семья вуиз ни! Анаен-атайзы но 2 пиоссы табере дорамы ужало, будо на пичи пиналъёссы. Соослы ми тыро-пыдо тупатъям корка сётӥмы. Гуртамы егит пиос ог дасо мында — ваньзы сямен хозяйствоын ужало. Соослы но шуисько: кышнояськиды ке, тӥледлы но выль корка пуктыса сётом!

Фермаын ужасьёс пудо сюдон вискын

Александр Семёнов — гурт адями, данъяське гуртын улэменыз, ужаменыз! Ужась­ёсызлы но озьы ик вера:

— Тӥ шудо адямиос — ӵош будӥды, школае ветлӥды, ӵошен выль техникаен ужаськоды. Гуртын сюрес вань, газ, ву кыскемын. Ужамды бере шутэтскемды потэ ке, шур дуре чорыганы потыны луэ. Ӵыпет лэсьтӥмы! Мар эшшо кулэ на? Гуртын шыпыт, гань-гань, артэ нюлэс куашетэ — коть узы-боры бича, коть губия.

Ачиз Александр Леонидович шутэтске ужын. Шуэ: атае монэ пичиысен ужаны дышетӥз — котьку бордаз юрттӥськисько вал. Табере одӥг нунал но тэк улыны уг чида, дыр. Техника сӧриськылытэк, калык мылысь-кыдысь ужа ке, вань жадем, шуг-секытъёс вуно.

Элина Кумачёва

Туспуктэмъёсыз авторлэн