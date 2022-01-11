Ваньзэ дыраз лэсьтоно

Свердлов нимо колхоз Ува ёросын огез адӟем карымонэз луэ. Эштосэн 13 ар ӵоже ни кивалтэ Анатолий Асанов. Та дыр куспын вань пунэмъёс тыремын, хозяйство пыд вылаз султытэмын. Кызьы азинске эштос, вераськиськом кивалтӥсеныз Анатолий Владимировичен.

Эштосэн 13-тӥ арзэ кивалтэ Анатолий Асанов. Туспуктӥз Максим Егоров.

— Гужем кӧс улӥз, кызьы со ужады шӧдӥськиз?

— Музъем нянь уг сёты ке, пудо-животэз возьыны секыт луэ. Туэ удобрение но трос басьтӥмы, кидысъёсты но выльдӥмы вал, но нянь озьы но тырмыт басьтыны ӧз луы. Кылем арын 4 сюрс тонна котыр бичамы вал, туэ 2 сюрс 900 тонна пала люкаськиз, сэстӥд-куасьтӥд ке 2 сюрс 200 тонна сяна уз кыльы. Но пудо сиёнмы тырмыт дасямын: толъёмы жалем сиёнэн, кӧс турынэн, кылем аре дасям сиёнмы кылемын на. Арлы быдэ куазен даллашиськомы, ми гуртын улӥськомы ук, шуг-секытъёстэк татын ужаны уг пӧрмы.

— Ужаськод ке, шуг-секытъёсты вормыны луэ.

— Мар малпамын вал туэ, ваньмыз быдэстэмын, куазь вӧсь кариз ке но. Тодӥсько на: 2010-тӥ арын, кӧс аре, пудо сиён гинэ 12 миллион манет тыр басьтӥмы вал. Соку туж начар улӥмы. Йӧл скаллы быдэ 3 сюрс килограмм сяна ӧм кыскылэ, али 7 сюрслэсь ортче, ар пумозь 8 сюрс килолэсь ятыр кыскыны быгатомы. Та лыдпусъёс но возьмато, макем азинскемын хозяйство.

Берло аръёссэ зол выльдӥським. Элькунысь тросэз эштосъёс пудозэс пастуке поттамысь дугдӥзы ни. Ми но чакламы, скалъёсмес кыре поттаськомы ке, йӧл синэ, будэтыны сое шуак уг луы ни. Соин ик туэ соосты гидысь ӧм поттылэ. Йӧлмы йылэ, малпасько, со животноводъёслэн, зоотехниклэн, агрономлэн огъя бадӟым вормонзы. Ар талэсь азьло вань животмес 3 группалы люкимы. Нырысетӥяз трос йӧл сётӥсь, кунянам скалъёс пыртэмын, татын 35 килограммлэсь ятыр йӧл кыскиськомы. Мукетаз — бызьылытэм скалъёс, таяз йӧл ӧжытгес. Куинетӥяз сыло кунян возьмась скалъёс. Та 3 группаосты пӧртэм сямен утялтӥськомы но, сюдӥськомы но.

Контораын ужасьёс: валтӥсь бухгалтер Валентина Петрова, валтӥсь экономист Наталья Токарева, бухгалтеръёс Елена Боброва, Екатерина Мальцева, кадръёсъя отделын ужась Светлана Правидная, валтӥсь агрономлэсь ужзэ быдэсъясь Роза Кузнецова. Туспуктӥз Мария Векшина.

Туннэ нуналлы тросэз ужъёсмы капчиятэмын ни. Фермаын усьтӥмы поточной цех, озьы 15 интые 9 доярка гинэ кылиз. 1 скал кыскись 50 йырез утялтэ. Кин ке пенсие кошке, висьыны усе ке, ужасьёслы ёрмыны кутскиськомы. Калык тырмымтэен, выль комплекс лэсьтыны мылкыдмы вань, отын луоз туала скал кыскон зал, роботъёс сярысь но малпаськиськомы. Выль комплекслы инты дасямын ни, но лэсьтӥськон материалъёслы, кортлы дунъёс туж зол будӥзы. Нош комплексэз пунэмаськонъёстэк ӝутэммы потэ.

Арысь аре техникамес но выльдыны турттӥськом, туэ басьтӥмы КамАЗ, легковой машина, силос дасясь

комбайн, паськыт сеялкаос но мукет машинаос. КЗС-мес выльдӥм. Малпамы вал со ог 3 миллион манет тыр гинэ усёз шуыса, но ог 5 миллион тыр луиз. Лэсьтӥськонын малпамъя гинэ уг луы, 1 пулэз воштӥськод ке, 2-тӥзэ но, 3-тӥзэ но выльдоно луэ. Кунян сюдон азбармес но бадӟыматӥм, липетсэ воштӥм.

— Туэ, иське, тӥ котыр ласянь выльдӥськиды. Гуртады выль асфальт но кисьтэмын.

— Культурая юртмы но тупатъяське. Гуртмы сюриз «Комплексное развитие сельских территорий» кун программае. Дыр вуиз ни вал сюресмес но тупатыны. Со школа дорозь нуэ, автобус пиналъёсты Косойысь но Пичи Жужгесысь вуттэ. Со сяна, та сюрес вылтӥ ми но ветлӥськомы, пудо сиён ворттӥськомы. Озьы сюресмес выльдон милемлы но бадӟым юрттэт луиз, угось тросэз техникамы выль, урод сюресъёстӥ сое ворттылытыны жаль. Огез гинэ чаклатэк кылиз — сюрес вылысь кожонъёс асфальтэн кисьтытэк кельтэмын.



2019-тӥ арын Свердлов нимо колхоз 90 арзэ пусйиз. Ужрадын данъямын вал: бухгалтер Раиса Дмитриева, тракторист Максим Черепанов,

кадръёсъя отделын ужась Светлана Правидная, трактористъёс Анатолий Дмитриев, Алексей Ефимов, Алексей Осокин, скал кыскисьёс Анастасия Петрова, Ольга Суворова, водитель Андрей Зорин. Туспуктэм Гурт удсыъя но сиён-юонъя министерстволэн сайтысьтыз.

— Азьланезлы кыӵе малпанъёсын улӥськоды?

— Хозяйство интыяз сылыны кулэ ӧвӧл. Соин ик 450 йырлы фермамес ӝеганъёстэк пуктоно, кысконо скалъёсмылэсь лыдзэс будэтоно — табышмы эшшо но тросгес мед люкаськоз.

Ми укыр трос дырез ыштӥмы ни. Созэ-тазэ радъяны кутскиськод ке, малпамтэ шорысь уробо я выль техника басьтоно луэ. Али комбайнъёслэн шоро-куспо дунзы — 7 миллион манет, со 2 толэзь ужа но, быдэс толалтэ сылэ. Куддыръя малпаськод, оло, бускельлэсь курыса, дунтэмгес усёз? Но гурт удысын ваньзэ дыраз лэсьтоно. Шуом, пудо сиёнэз 1 часлы бергес пыртӥмы ке, йӧл усёз ни. Нош ӝутыны сое кема. Уж сьӧры бызьыса мынӥськом кадь, нош со весь милесьтым азьпала кошке. Озьы ик милемлы пудоен но музъемен гинэ выроно ӧвӧл, асьме юртмес но, гурт котырмес но чакласа возёно, сюрес сузяно, администрацилы юрттӥськоно луэ.

Мария Векшина