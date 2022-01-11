Ваненыз уг буйгатско

Алнаш ёросысь «Колос» огазеяськонэн быгатыса кивалтэ Алексей Медведев. Хозяйствое Шадрасак-Кибья но Ляли гуртъёс пыро, гурт удысын 86 мурт ужа.

«Колос» хозяйствоен кивалтӥсь Алексей Медведев

Алексей Владимирович ачиз но вордскемын, будэмын Ляли гуртын. Гурт удысъя академиысь экономикая факультетэз йылпумъяса, вордскем палъёсаз бертӥз, кузпалъяськиз, корка пуктӥз, 3 пиосыз будо. Кивалтыны кутскемезлэсь азьло 4 арзэ «Колос» хозяйствоын нырысь бригадир, собере производствоя кивалтӥсьлэн воштӥсез луыса тыршиз.

Куке-соку Шадрасак-Кибья но Ляли нимаз колхозъ­ёсы пыриллям, бӧрысь соосты артысь гуртъёсын огазеяллям. Колхозлэн нимыз но вошъяськылӥз. Берло со «Красное знамя» луиз. 14 ар ӵош ужамзы бере, 1994-тӥ арын, та гуртъёс, нимаз люкиськыса, «Колос» огазеяськон кылдытӥзы. Нырысь ик соин кивалтӥз Владимир Медведев, собере — Анатолий Дунаев, Виталий Медведев, нош 2012-тӥ арысен та ужез нуэ Алексей Медведев.

— Хозяйствоын ваньмыз-ӧвӧлэз 2 сюрс 565 гектар муосмы, со пӧлысь 2 сюрс 375-сэ гыриськомы-кизиськомы, — шуэ огазеяськонэн кивалтӥсь Алексей Владимирович. — Уборкамес туэ капчиен ортчытӥмы. Ту­лыс бусы ужъёсмес ӝе­ганъёстэк быдэстӥмы, кизем юосмы чебер, тэгыз потӥзы вал, но кӧс улэмен, бусыосмы куасьмыны кутскизы. Азьвыл аръёсы гектарысьтыз 30 центнерен ю тысь басьтылӥмы ке, туэ 17,5 центнер гинэ. Пудо сюдыны фуражмы узгес тырмы, дыр. Туэ 200 гектар вылэ кукуруза киземын, жалем сиёнъёсмы тырмыны кулэ. Вуоно арлы ӟеч выжыысь кидыс басьтоно луоз.

Тулыс бусы ужъёс дыръя «Колос» хозяйство арлы быдэ ёросысь азьветлӥсьёс пӧлын луэ, туэ но 3 устоосыз пӧлы шедиз. Механизаторъёс огкылысь тыршо, азязы пуктэм ужпумез вакчи дыр куспын быдэстыны тыршо. Гуртын ужаны мылкыд карись пиос тырмыт. Выль техниказы но вань, кылсярысь, телескопической погрузчикен ужа Пётр Гусоргин.

Выль техникаен ужа Пётр Гусоргин. Иномаркаез пичи гинэ, нош вань ужез капчиен быдэстэ.

Хозяйствоын сюро таза пудозы 1 сюрс 112 йыр, со пӧлысь 344-ез — кысконо скалъёс. Сьӧд-куӵо но голштин выжыысь скалъёсты вордо. Кылем арын котькуд скаллэсь шорлыдын 7 сюрс 157 килограмм йӧл басьтӥзы. Туэ ю тысь ӧжытгес басьтэмзы йӧл кыскон вылын но шӧдӥське, нош 2020-тӥ арын гурт хозяйство йӧллэсь барыш поттыны быгатэм вылэм.

— Скал кыскисьёсмы ваньмыз-ӧвӧлэз 10 кузя люкасько, трос аръёс умой ужало ни Алевтина Тихонова, Людмила Кузнецова, Лариса Алтыбаева, Татьяна Парамонова, Валентина Соловьёва, Фаина Чиркова, кунян сюдон удысын ӟеч тыршо Тарасова но Касьянова Татьянаос но мукетъёсыз, — шуэ Алексей Медведев. — Артысь Огырчи ёросысь, Арбайкаысь, Юмьяшурысь ветлӥсьёс но вань. Угось тросэз нылкышноосмы «Варзи-Ятчи» санаторийын, школаосын, нылпи садъёсын ужало бере, скал кыскисьёслы ялан кулэяськонъёс кылдо. Котьку но ас ужзэс умой быдэсъяло осеменатор Светлана Михайлова но егит ветеринар Геннадий Петухов.

Хозяйствоын лэсьтӥськон удыс но палэнэ уг кыльы. Берло 6 ар куспын вань ферма гидъёслэн липетъёссы выльдэмын, 3 гид пуктэмын. Азьланяз но гид ӝутыны, пудо йырзэс будэтыны малпало. Алексей Медведев ужаны кутскиз техникаез выльдон бордысен — нырысь пудо дасянын кутӥськись трактор-комбайнъёсты, собере ю-нянь октон-калтонын кутӥськисьёссэ, грузовой машинаосты, тракторъёсты воштӥз. Та дыре техниказы тырмыт ке но, кивалтӥсь ваненыз уг буйгатскы. Туала техника, пе, ӝог выльдӥське, выль техникаен дасям пудо сиёнлэн ӟечлыкез но трослы вылӥгес луэ.

— Механизаторъёсмы тырмо, шумпотӥсько, агрономмы, инженермы но ветеринармы егитъёс шуыса, — вера Алексей Медведев. — Асьмелэн ик пиосмы специалист луыса вордскем палъёсазы берто, юрт пукто. Кулэ на вал зоотехник, бухгалтер. Гуртоослы быгатэммыя юрттӥськомы. Гуртын улӥсьёс трос пудо вордо, пайёссы понна куро но тысь сётӥськомы, ужан нуналъёссы тырмо ке, пичиятэм дунын ю тысь басьтыны быгато на.

Хозяйствоын нуналзэс мыто разнарядка бордысен. Верасько толон лэсьтэм ужзы сярысь, туннэ но ӵуказе быдэстоноез пумысен кенешо.

Хозяйствоысь егит специалистъёс: фермаен кивалтӥсь Сергей Михайлов, инженер Василий Орехов, хозяйствоен кивалтӥсь Алексей Медведев, агроном Константин Ананин

Механизаторъёсын вань ужез нуэ инженер Василий Орехов. Гурт хозяйствоысь тужгес арлыдоез механизатор — Егор Векшин, нош тужгес егитэз — Вячеслав Пономарёв. Озьы ик ас ужзэс умой быдэсъяло Юрий Медведев, Владимир Петухов, Юрий Конькин, Алексей Анисимов, Владимир Кузнецов, Виталий Филимонов, Николай Чекаев, Борис Лощёнов, Алексей Касьянов но мукетъёсыз. Трос аръёс ӵоже заправщик-кладовщик луыса тырше Раиса Чикрова. Гурт хозяйство кылдэм дырысен ужало бухгалтер Валентина Медведева, кассир Ольга Рябинина, экономист Анатолий Дунаев.

Ляли но Шадрасак-Кибья гуртъёсын 640 улӥсез. Гуртъёс чеберско, азинско, Лялие газ кыскемын 1998-тӥ арын, Шадрасак-Кибьяе — 2004-тӥ арын. 2019-тӥ арын Шадрасак-Кибьяозь асфальт лэсьтэмын. Лялиын начальной школазы, нылпи садзы, столовойзы вань, кемалась ик ӧвӧл выль ФАП усьтӥзы, нош Шадрасак-Кибьяын нылпи садзы, клубзы вань. Гурт хозяйство матысь кусып возе Варзи-Ятчи муниципал кылдытэтэн. Гуртоос мыло-кыдо пырисько «Милям кичӧлтонмы» проектэ, гурт хозяйство коньдонэн юрттэ. Озьы Шадрасак-Кибьяысь сюресъёс изэн шобыртэмын, клуб тупатъяське, Лялиын хоккеен шудон инты лэсьтэмын. Пусйыны кулэ, Алексей Медведев, гурт хозяйствоен кивалтэм сяна, ёрос Кенешлэн депутатэз луэ на. Сюлмаське гуртазы выль клуб но спортзал пуктон сярысь.

Валентина Емельянова

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