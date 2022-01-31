Александр Бречалов «Ёлка желаний» акцилы йылпумъянъёс лэсьтӥз
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«Ёлка желаний» акция улсын Удмуртиысь 890 адямилэн малпанэз быдэсмиз. Со сярысь Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов ивортӥз.
Кивалтӥсьёс, депутатъёс, министръёс кузьымъёсын шумпоттӥзы 3-17 аресъем, секыт югдуре шедем, лябӟем тазалыкен, трос нылпиё семьяосысь пиналъёсты. Акция борды вань мылкыд карисьёс итӥськыны быгатӥзы, ас кужыменызы соос но льӧль малпанъёсты быдэсъяны юрттӥзы.
Александр Бречалов Дед Морозлы пӧрмытскыса вуылӥз Ижкарысь, Эгра, Красногорск, Юкаменск, Якшур-Бӧдья, Сьӧлта, Дэри ёросъёсысь пиналъёс доры. Кинлэн ке соос пӧлысь потэ вал цирке вуылэмез, кинлэн ке выль куас, книга басьтэмез, кинлэн ке аэропортэз, самолётъёсты адӟемез.
Правительстволэн Председателез Ярослав Семёнов Макаровъёслэсь трос нылпиё семьязэс ӟечкылаз, отын 11 нылпи будэ. Соослы Тол бабайлэн усадьбаяз вуылыны, отын шутэтскыны луонлык сётӥз.
Главалэн но Правительстволэн Администрацизылэн кивалтӥсез Сергей Смирнов Ижкарысь Евгения но Дарья Лаптеваослэсь малпанзэс быдэстӥз, соослы велосипедэн ворттылон понна форма кузьмаз. Нылъёс олимпийской резервлэн школаяз дышетско.
Нош Россилэн Президентэз Владимир Путин Алнаш ёросысь Елена Жуковалы компьютер кузьмаз. Нылаш школаын «витьёслы» дышетске, английской кылэн но математикаен тунсыкъяське.
Удмуртиын акция «Огъя Россия» партилэн шаерысьтымы ёзэзлэн юрттэменыз улонэ пыӵа.
УД