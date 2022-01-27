Александр Бречалов: Сюмсиын сирота пиналъёслы 18 квартира кылдӥз

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов ивортӥз, Сюмсиын сирота пиналъёс понна 18 квартираем корка пуктэмын шуыса. Али документъёс лэсьтӥсько, матысь дыре квартираосты люкылозы.

2021-тӥ арын сиротаослы корка басьтон по пуктон понна федерал бюджетысь 363 миллион манет висъямын вал. Озьы, 214 квартира кылдӥз. Туэ со понна ик 442 но ӝыны миллион манет висъямын луоз, со 260 квартира басьтыны юрттоз.

Со сяна кылем арысен сирота пиналъёс быгато асьсэос кельшымон квартира басьтыны. 25 ареслэсь бадӟымъёслы 1 миллион 200 сюрс манет висъяллязы.

УД