Ӵыжы-выжы калыкъёсты мед огазеялозы проектъёс но

Мордовилэн шоркараз, Саранскын, радъяськиз Россиысь фин-угор калыкъёслэн ассоциацизылэн 7-тӥ съездэз. Ӧтчаме Россиысь 43 улосысь делегатъёс пыриськизы. Удмуртиысь 10 адями вуылӥз. Кыӵе лэчыт ужпумъёс ӝутэмын вал?

Удмуртиысь делегацие пырисьёс — Саранскын. Туспуктэм Татьяна Ишматовалэн «ВКонтакте» бамысьтыз

17 пӧртэм яратон…

Сизьыметӥ съездэз ортчытон капчиен ӧз сётӥськы.Нырысь чакламын вал, съезд Карелиын радъяськоз шуыса, но отын пандемиен югдур секыт луиз но, ныпъетэз ас вылаз басьтӥз Мордовия. Ӧтчамлэн дырыз кӧня ке пол вошъяськиз. Делегатъёслэн лыдзы 4 поллы кулэстэмын вал. Озьы ке но съезд ортчиз. Солэн ужаз Россиысь 17 пӧртэм фин-угор калыкъёс пыриськизы.

Ӧтчам 2 нунал ӵоже ортчиз. Со Саранскысь Йӧскалык театрын туж аспӧртэм кутскиз. Съездэз усьтӥзы мордва коллективъёс, вашкала мадёсъёсты тодэ вайытӥсь гуръёс. Мылкыд бугырскиз, куке сцена вылын 3 йӧно мордва воргоронъёс, котырскеме су­л­­тыса, ог-огзылэн пельпумъёссы вылэ пыкъяськыса, вылӥ кужымъёслы вазиськизы, ӧт­чамлы азинсконъёс куризы. Пӧлысьтызы одӥгез вал Россиысь фин-угор калыкъёслэн ассоциацизылэн (АФУН) кивалтӥсез Пётр Тултаев.

Вань пукисьёс валазы, тани тазьы, огъя ӟыгырскыса, ог-огедлэсь пельпумдэ шӧ­дыса, асьме калыкъёслы азьлань мыныны кулэ.

Асьмеос ваньмы Россиын улӥськом, кылмес но культурамес утиськом, ӧтчамез усьтыса, пусйиз Пётр Тултаев но ӧтчаме лыктэм вань фин-угор но самоди калыкъёслы нимысьтыз вазиськиз: вепс, водь, ижор, карел, коми, коми-пермяк, манси, пор, мордва, ненец, саам, сету, удмурт, фин, фин-ингерманланд, хан­ты, эс­­тон. Делегатъёслы ӟеч ужаны сӥзиз Россиысь Нациослэн ужъёссыя федерал агентстволэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Станислав Бедкин но.

Съездлэн тужгес бугыртӥсь интыез луэ, куке вань лыктэм калыкъёслэн кылъёссы сцена вылын чузъясько. Озьы, огзэс огзы воштыса, трибуна сьӧры потазы пӧртэм калыкъёслэн­ азьветлӥсьёссы, асьсэ анай кылынызы вазиськизы, калыкъёссылэн кылзэс азинтонъя ужъёсынызы­ тодматӥзы. ­Огдыре ик вань вераськемъёсты валаны луиз, угось синхронной перевод нуиськиз. Кылъёс, пӧртэм гурен жильыртӥсь ошмесъёс кадь, сцена вылын одӥг бадӟым шуре огазеяськизы. Озьы уно дауръёс талэсь азьвыл асьмеос одӥг выжыын, одӥг интыын улӥмы. Калыкмылэн нимыныз вераськиз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова. Со пусйиз, кыӵе инты басьтэ туала вакытэ удмурт движение удмурт калык­лэн улоназ, ма воштӥськиз 30 ар ӵоже — ӵапак сомында тырме «Удмурт Кенешлы».

Мылкыд ке вань, амал шеде

Съездэ лыктэмъёслы вазиськиз Мордовилэн йырыз Артём Здунов но. Со пусйиз Россилэсь пӧртэм калыкъёсын огъя улыны быгатэмзэ. Быдӟым ожез ик тодэ ваёно ке: тушмон малпаз вал, асьме музъемъёсмы вылэ вуиз ке, татысь калыкъёс кир-пазь пазьгиськозы. Но озьы ӧз луы. Али куд-огез кунысьтымы калыкъёсты озьы ик люкыны выре. Но калык тае вала, берло аръёсы кунамы огазеясь, кылэз, культураез утись пӧртэм проектъёс быдэсъясько, грант басьтонъя конкурсъёс но трос.

Та пумысен пыр-поч вераз АФУН-лэн кивалтӥсез Пётр Тултаев. Со ассоциацилэн­ берло 4 ар ӵоже ужаменыз тодматӥз. Пусйиз вормонъёс­ты но шараяз сюлмаськонъёс­ты. Та дыр ӵоже АФУН-лэн президиумез Россиысь 20-лэсь трос субъектъёсы вуылэм, отын анай кылэн герӟаськем ужпумъёсты ӝутылэм, нимысьтыз вазиськонъёс кутэмын вал интыосысь но федерал властьёслы.

Пётр Николаевич тодэ вайытӥз: фин-угор калыкъёслэн нырысетӥ ӧтчамзы 1992-тӥ арын Удмуртиын, Ижын, радъяськиз вал.

— Али но удмуртъёс трос ужпумъёсъя азьветлӥсьёс луо, нимаз адямиоссы но, общественной огазеяськонзы но туж быгатыса ужало, — шуиз кивалтӥсь. — Удмуртъёс гинэ анай кылзылы дышетон вань учебникъёссэс федерал перечне пыртыны быгатӥзы.

Нимысьтыз пусйиз Марий Элэз но. Россиысь фин-угор кылъёс пӧлысь пор кыл гинэ Интернетысь Яндекс-перевод­чикын вань. Со туж бадӟым вамыш. Кивалтӥсь котькуд фин-угор улослэн, калыклэн ужамез пумысь вакчияк вераз.

Нош огъя сюлмаськонъёс пӧлын — школаосын анай кылэз дышетон. Со ваньмылэн бӧрдонмы. Угось тросэз анай-атайёс, пиналзэс школае сётыкузы, анай кылзэс ӟуч гожто, со дыре ик, шуом, Ульяновск областьын школаосын мордва кылэз дышетӥсь классъёс йылӥллям. Озьыен, туж тросэз потэ интыысь активистъёс бордысь.

Йырсазьдэ ыштӥд — ышид!

Валтӥсь докладъёс бӧрсьы съездын 4 пӧртэм секциос ужазы. Ваньзы соос одӥг залын ик бӧрсьысь бӧрсе ортчизы. Со туж интыяз луиз, угось пӧртэм удысъёсын ужасьёс ог-огзылэн сюлмаськонъёссы сярысь ӟеч­гес тодӥзы. Ваньмаз секциосын доклад лэсьтӥзы Удмуртиысь делегатъёс но.

Анай кылъя, дышетонъя но культурая секциын удмуртъ­ёслэн нимынызы вераськиз филология наукаосъя доктор, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн вице-президентэз Наталья Кондратьева. Со пусйиз: котькуд вакытлэн кыл политикаез азинтонъя куронъёсыз аслаз. Али тужгес кулэез — мылкыд (мотивация) сётон, огдыре ик кӧня ке кылъёсты дышетӥсь школаосты кылдытон, туала амалъёсъя ужаны быгатӥсь дышетӥсьёсты дасян.

Туала обществоын ивор вӧлмытон технологиос сярысь валтӥсь доклад лэ­сьтыны куремын вал «Удмурт дунне» газетлэсь валтӥсь редакторзэ Елена Миннигараеваез.­ Со Россиысь вань фин-угор калы­къ­­ёслэн газет-журналъ­ёссыя огъя анализ лэсьтӥз, ве­­­­­­­­раз туала вакытэ СМИ-осын мы­нӥсь ци­­­­­­фро­виза­ция ся­рысь. Удмуртъёс, поръёс та ужез ӝабыр нуо ни, нош куд-ог калыкъёслэн кутскемын ик ӧвӧл.

Этнотуризм, ужбергатон но проектъёс бордын ужанъя секциын удмуртъёслэн нимынызы вераськиз Глазов ёросысь «Дондыдор» паркез кылдытӥсь Евгений Баженов. Солэн бадӟым мылкыдызлы луыса буш бусыез но туала этнопарклы пӧрмытыны, калыклэсь историзэ, культуразэ утьыны луэ.

Егитъёслы сӥзем секциын вераськисьёс пӧлын тужгес яркытэз луиз асьме Богдан Анфиногеновлэн докладэз. Со рос-прос возьматӥз егитъёслэсь шаерамы пыӵась вань проектъёссэс.

Мукет калыкъёс ӧз ватэ, соос ӵемысь удмуртъёслэсь дышетско. Куд-огез ӧпкелизы: берло дыре фин-угор улосъёсын трос проектъёс пыӵало ке но, уноез соос асьсэ поннагес, огъя фин-угор проектъёс ӧжыт.

Съездэз йылпумъяз фин-угор калыкъёслэн азинсконзылы, Россиын интызылы сӥзем котрес ӝӧк. Асьсэ малпанъёссэс веразы тодосчиос, социологъёс. Калык огазеяськыны кутске огъя историзэ тодэмез бордысен. Нош адями йырсазьзэ ыштэ, историзэ вунэтэ ке — со ачиз но ыше, ыштӥське.

Йылпумъянъёс

Съезд дыръя АФУН-лы кивалтӥсе нош ик быръемын вал Пётр Тултаев. Солы 2 воштӥсь быръемын: Марий Эл Республикаысь Правительстволэн тӧроезлэн во­ш­­тӥсез Михаил Васютин но Удмуртиысь Кун Кенешысь ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова. Со сяна, АФУН-лэн кенешаз удмуртъёс пӧ­лысь быръемын «Мынам Удмуртие» компаниысь анай кылъя передачаос понна кыл кутӥсь Сергей Касаткин; филология наукаосъя доктор, пофессор Наталья Кондратьева; «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Можга карысь но ёросысь кивалтӥсез Эдуард Петров. Кенеше быдэс Россиысь фин-угор калыкъёслэн 51 адямизы пыртэмын.

Съездын кутэмын на АФУН-лэн резолюциез. Отын матысь 4 арлы лэсьтоно ужпумъёс пуктэмын.

Елена МИННИГАРАЕВА