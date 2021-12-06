Ӝужыт гид — трос йӧл

Вавож ёросысь Мичурин нимо хозяйствоын кылем арня вискын усьтӥськиз выль ферма. Шаерамы туэ ӝутэм гидъёс пӧлысь со 40-тӥез. Маин висъяське?

Берло дыре гуртоос выль ужан амалъёс, выль техника сьӧры ӵемгес уйисько. Куспазы вожвылъясько, кожалод, но со ӵошатскон гинэ ӧвӧл. Туала технологиос юртто производствоез кужмоятыны, тросгес йӧл кыскыны. Кылсярысь, Мичурин нимо хозяйствоын кӧня ке ар талэсь азьвыл ай шаерамы нырысь ик пуктӥзы роботъёсын ужась ферма. Пайдазэ адӟыса, мукет хозяйствоос но роботъёс басьяны кутскизы. Кӧня ке миллион манет сылэ шуыса уг учко.

Пудоез эшшо йылтоно, тросгес йӧл кысконо, калык­лэсь ужзэ капчиятоно шуыса, Мичурин нимо колхозын выль пудо вордон комплекс ӝутоно кариськизы. Бусы дуре инты висъязы. 600 скаллы чаклам оглюкетэз вуиз ни. Бордаз ик 260 интылы лэсьтэмын кунян ваён висъет. Ваньмыз ог 400 миллион манет тыр усиз. Таӵе паськыт,

вӧл-вӧл, югыт но ӟеч вентиляциен фермаос ӧй вал на.

— Комплексэз кызьы лэсьтыны кенешыкумы, 11 метрлэсь лапег медаз луы шуыса куримы, — вера хозяйствоысь валтӥсь зоотехник Александр Бахтияров. — Макем ӝужытгес, сокем тросгес но чылкытгес омырез, озьыен, пудолы но шоканы капчигес. Ми, зоотехникъёс, шӧдӥськомы: скаллэн кӧня йӧл сётэмез фермалэн ӝуж­далаез бордысь но потэ. Табере араз котькудӥзлэсь шорлыдын ӧжытсэ 11 сюрс килограмм йӧл люкаськоз шуыса оскиськомы.

Вавож ёросысь Мичурин нимо хозяйствоын выль ферма усьтӥськиз.

Туспуктэм гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн архивысьтыз

Кылем арын котькуд скаллэсь 9 сюрс килограмм йӧл кыскизы, туэ 200 граммлы уногес люкаськыны кулэ.

Выль фермае али 500 йыр скалъёс пыртэмын ни. Пӧлысьтызы 291-ез кылем арын Венгриысь ваемын, соос голштин-фриз выжыысь луо. Тусын гурт скалъёсмылэсь номырин уг висъясько, но сямзы трослы лякытгес, шуэ фермаен кивалтӥсь Лариса Рекунова. Кӧняез ке кунян вайизы, йӧл сёто ни. Туннэ фермаын 8 дояркаос ужало. Йӧл кыско «Ёлочка» установкаен — нуналаз 7 тонна люкаське. Голштин-фриз выжыысь скал араз 14 сюрс килограмм йӧл сётыны быгатэ, шуо. Нуналаз со ог 40 литр ук.

— Ваньмыз сомында йӧл сётӥзы ке, кыӵе шумпотомы. Выль техника басьтыны, эшшо пуктӥськыны кӧ­ня-кӧня уксё луоз. Скал табере зарни дун. Кемагес мед улозы шуыса, вешаса-вешаса сюдӥськомы, кыскиськомы. Асьсэос но котырамы весь нянясько, — шуо дояркаос.

Гидын чылкыт, шуныт. Талы пудо но шумпотэмын: улзы кӧс, сиён ческыт, тыбырзэс посыны-сынаны массаж лэсьтӥсь щётка доры черодэн султо. Тазалыксэс, мылкыдзэс чакла компьютер, со ик пудо эмъясьёслы ивортэ прививка пуктылон вакытэз, возьматэ кунян ваён но бызьылытон дырез.

Фермаез усьтонэ быдэс элькунысьтымы хозяйствоосысь кивалтӥсьёс но специалистъёс вуылӥзы. Тазьы ужаны луэ шуыса, куд-огезлэн адӟемзы ик ӧй вал на. Синмаськизы но малпаськонэ усизы гуртазы пуктӥськон, фермаосазы выль технологиос пыӵатон сярысь. Нош «мичуринъёс» 2023-тӥ арозь эшшо со быдӟа ик ферма ӝутозы. Озьы быдэс комплекс йылаз-пумаз вуиз ке, скалъёссэс «Карусель» установкаен кыскозы ни, «Ёлочказы» висисьёсыз но кунян ваемъёсыз понна гинэ на ужалоз.

— Туэ ар пумозь Удмуртиын эшшо 11 ферма усьтӥськоз на. Оглом 51 выль гид луоз. Кылем арын 45-яз пудо пыртӥмы, — ужрадысен пусйиз гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Вуоно арын тазьы ик трос лэсьтӥськыны пӧрмоз шуыса оскиськом. Арысь аре йӧллы куронъёс йыло. Выль сямен ужаны вавожъёс зол дышето. Туала технологиос нырысь ик татын пыӵало. Вавож ёросэ ик тужгес трос субсидиос кошко — туэ 320 миллион манет висъяськиз, со быдэс элькунмылы висъям субсидилэн 13 процентэз луэ. Уксё вуэмлэн пайдаез шӧдӥське.

Елена Сараматова