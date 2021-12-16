Шаерамы быдэсме «Вуоноысь гурт» проект

Вотка ёросысь Пихтовка черкогурт ӝыны ар куспын тодмантэм выльдӥськиз. Татын «Вуоноысь гурт» проект быдэсмиз. 15-тӥ декабре калыкез воштӥськонъёсын тодматӥзы.

Гуртъёсты котыр ласянь азинтон кун программая Пихтовка нырысетӥез пилотной проект. Черкогуртын лэсьтӥськон 13 площадкаын огдыре мынӥз. Озьы быдэсак выльдӥськиз магазин. Буш интыын кылдӥз быдэс ёрослы вожъяськымон туала стадион. Гурт шоры лэсьтэмын семьяен шутэтскыны зона. 1980-тӥ арысен рос-прос ремонтэз адӟылымтэ нылпи сад выжыкыллы укшаны ӧдъяз: мунёос гинэ но нылпиосын верасько. Школае пыӵатэмын цифровой технологиос. Тужгес паймытэ фельдшер акушер пункт. Коридорын пукись муртлэн вирзӥбетэз ӝутӥське ке, компьютер соку першаллы ивортэ. Гипертониен, диабетэн курадӟисьёсты уен-нуналэн эскерыса возё электронной тонометръёс но глюкометръёс, фельдшер дорысеныз но висисьёсты озьы чакланы быгатэ. Эмчилы бумага гожъяса пуконо но ӧвӧл — беспроводной гарнитура пыр компьютер вань верамзэ вала но ачиз документъёс «пӧра».





«Милемлы но гуртъёсамы таӵе воштӥськонъёс кулэ», — пусйизы Пихтовкаез адӟыны вуэм ёрос йыръёс.

Кенешон дыръя видеоконференцсвязь пыр Россиысь Гурт удысъя министр Дмитрий Патрушев оскемзэ вераз, шаерысьтымы гуртъёслы азьланяз но бадӟым саклык висъяськоз шуыса. Нош ми проектъёсты быдэстыны юрттомы, шуиз со.

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов верамъя, 2022-тӥ арын «Вуоноысь гурт» проектъя выльдӥськозы Сьӧлта ёросысь Узи но Шаркан ёросысь Быгы гуртъёс. Отӥяз эшшо 7 гуртъёсы воштӥськон вуоз.

Пыр-почгес лыдӟыны луоз матысь дыре потоно номерысь.

Елена Сараматова