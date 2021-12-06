Чебер суред, валамон сюжет…

Сергей Сидоров анай кылмес мультфильмъёс пыр азинтэ

Татарстанын Тэремшур гуртын вордскем Сергей СИДОРОВЕЗ улон сюресэз Эстоние вуттӥз. Отын со докторантураын дышетске, ваньмон дыръяз дизайнэн выре. Со ик уно удмурт мульт­фильмъёсты лэсьтӥз.

— Пӧртэм интыосын пӧртэм тодон-валан басьтӥд ни.

— Озьы. 8-тӥ классын дышетскыкум, Менделеевске суредаськон школае ветлыны кутски, бӧрысь дышетсконме азьланьтӥ Удмурт кун университетын, Искусствоосъя но дизайнъя институтын, отын компьютерной графикалы дышетски. Нош Эстониысь Тарту университетын дышетсконэ этнологиен герӟаськемын: аслэсьтым вордскем гуртме эскерисько, Тэремшуртӥ виртуальной экскурсия дасясько.

— Кызьы анимациен, мультфильм лэсьтонэн вырыны кутскид?

— Ваньмыз кадь ик, пичи дыръям мультфильмъёсты учкыны туж яратӥсько вал, мукет дуннее вуиськод кадь. 2010-тӥ арын «Шунды» огазеяськонлэн «Вамыш» лагеряз Денис Корнилов анимациен тодматӥз. Нош мургес сое валаны кутски студент дыръям, аслым пичияк уксё поттон понна веб-дизайнэн вырись компаниын ужакум. Соку ик рекламаослы вакчи роликъёс лэсьтылӥ.

Нош али мультфильм лэсьтыны мылкыдме нылпиосы ӝуто. Соос мынам тужгес но бадӟым дунъясьёсы. Кунгож сьӧрын улӥськом бере, потэ соослы удмурт кылэз яратон пыӵатэме. Одӥгез амал — удмурт видеоос, мультфильмъёс возьматон.

Эстониысь Тарту университетын дышетскись Сергей Сидоров.

Туспуктэм Сергей Сидоровлэн архивысьтыз.



— Кыӵе люкетъёслэсь мультфильм лэсьтон уж пӧрме?

— Нырысь ик кулэ умой-умой сценарий гожтыны. Собере персонажъёсты, фонъёс­ты кылдытон кутске, куарая раскадровка (мар бӧрсьы мар мыноз шуыса, возьматӥсь суред) лэсьтӥське. Геройёсты анимацилы дасян, сое лэсьтон, чебер куара гожтон трос дырез басьтэ.

Мультфильмез мон кутсконысеныз пумозяз ачим лэсьтӥсько. Куара но крезьгур бордын гинэ кузпалы ужа.

Мон мультфильм лэсьтонэз секыт уж шуыны уг быгатӥськы, мыным со туж тунсыко потэ. Кыӵе ке люкетсэ сюлмысь ӧд ке лэсьты, берло ваньзэ тупатъяно, воштоно луоз. Шугъяськытэ огез гинэ — та уж трос дырез быдтэ, нош мынам тросгес дырме семьяелы но дышетсконэлы висъяме потэ.

Лэсьтэм ужез вотэс бамъёсы поттон — сюлмаськытӥсь вакыт. Возьмаськод калык­лэсь мылкыдзэ, малпанъёссэ, дунъямзэ.

— Кыӵе удмурт мульт­фильмъёс тынад тыршеменыд пӧрмизы?

— Нырысетӥ удмурт мульт­фильмме кузпалэным ӵош лэсьтӥ. 2014-тӥ арын Эстониын Саргевере поместьеын фин-угор егитъёс понна мастер-класс ортчиз вал. Отын ик пӧрмытӥмы удмурт калык выжыкылъя «Крестьян но Вумурт» мультфильмез. Сое пластилинлэсь покадровой анимация амалэн лэсьтӥмы.

Со арын ик Мурӝол Underground-лэн (Богдан Анфиногеновлэн) Udmurt Kach Ach Ach Ach кырӟанэзлы клип вордӥськиз. Со бордын секыт ужамы. Угось отын трос геройёс, сценаос, пӧртэм анимация… Соку киы волямын ӧй вал на. Тау Богданлы, мыным та ужез оскиз шуыса.

«Зэмос удмурт веме» акция кутскиз но, со борды итӥськи. Соку удмурт мультфильмъёс­ты лэсьтон понна калыклэсь уксё люказы. «Кечпи но Кион» мультфильме ӵапак со улсын пӧрмиз.

Нош «Шунды» огазеяськонэн ӵош быдэс удмурт мультсериал вордскиз. Лия Малыхлэн Боко но Моко коркакузёос сярысь выжыкылъёсызъя 4 серия потӥз.

Бӧрысь кузпалэным ӵош нылпиос понна дышетӥсь видеоос лэсьтыны кутскимы ни. Нырысетӥез буёлъёс сярысь вал. Сое умой дунъязы, соин ик мылкыдмы ӝутскиз кутскем ужмес азьланьтыны. Кемалась ик ӧвӧл эшшо 4 со выллем видео поттӥмы: лыдпусъёс, мугор но ымныр люкетъёс, гуртысь пудоос но тылобурдоос сярысь.

Ваньзэ луэ учкыны «Ютубысь» inviis каналысь.

— Удмурт кылын мультфильм лэсьтонэн герӟаськем проектъёс трос вал ини. Озьы ке но та уж интыысьтыз ӧз вырӟы. Проект бырем бере уж чусоме. Кызьы малпаськод, малы озьы пӧрме?

— Валэктон юанад ик сётӥськод. Вань удмурт мульт­фильмъёс лэсьтэмын кыӵе ке проектъёс улсын. Мульт­фильмъёс лэсьтон бордын нимысьтыз команда ужасал ке, шуом, толэзьлы быдэ одӥг ке но серия потысал ке, туж умой луысал. Нош со понна весь кытысь ке уксё шедьтоно, уго мультфильм лэсьтонлы бадӟым бюджет кулэ. Проект вань ке, уксё но вань, проект быре ке — коньдон ӧвӧл. Мон малпасько, соин ик мульт­фильм лэсьтон уж интыяз сылэ, дырын-дырын гинэ мар ке лэсьтӥське. Но оглом умой, та удысэн герӟаськем проектъёсмы вордӥсько шуыса.

— Туала вакытэ кыӵе кулэ луыны мультфильм, сое мед учкозы шуыса?

— Вань мультфильмъёс кемалась 3D форматэн лэсьтӥсько ни. Озьы ке но куд-ог бадӟым студиос 2D форматэн ужало на. Нылпиослы нырысь ик кулэ чебер суред, яркыт сценаос, валамон сюжет…

Тани ми но берпуметӥ ужъёсмес дышетӥсь видео сямен лэсьтӥмы, малы ке шуоно туала нылпиос трос пуко «Ютуб» платформаын, учко мультфильмъёс но, пӧртэм видеоос но. Туала нылпилы удмурт кылэз пыӵатон понна возьматоно, удмурт калык быдэс дуннеен ӵош азьлань вамышъя, бере уг кыльы шуыса.

— Кутскись мультипликаторъёслы кыӵе мульт­фильмъёсты учкыны дэмласалыд?

— Али туж трос умой мульт­фильмъёс лэсьтӥсько. Аслым туж кельше Pixar, Disney, DreamWorks но «Мельница» студиослэн ужъёссы. Мон ачим 2D анимациен вырисько бере, сюлмам пыро со амалэн суредам ужъёс: «Клаус» (6+), «Песнь моря» (6+), «Легенда о волках» (6+). Суредэз адӟыса, синъёс асьсэос со борды бурмо, вань кадръёсты эскерем потэ. Суред вӧзы умой сюжет но чебер анимация лэсьтэмын на ке, уж ӟеч пӧрме.

Мария Емельянова